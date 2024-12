Acordo do Mercosul e União Europeia vai resultar em oportunidades de negócios, diz Câmara Brasil-Alemanha no RS

As oportunidades de negócio que virão do acordo do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, a implementação da reforma tributária em 2026 e o potencial do Rio Grande do Sul em gerar energias renováveis foram temas discutidos na última reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. O debate realizado nesta terça-feira (10) no Hilton Hotel, em Porto Alegre, abordou o tema "Ecoando o passado, projetando o futuro". A discussão contou com as presenças do vice-governador Gabriel Souza, do CEO da Lippert Advogados, Guilherme Lippert, de Siegfried Koelln, da SKA Automação e Engenharia (empresa líder na América Latina em tecnologia para a transformação digital nas indústrias), e da educação, com Cristiano Richter, pró-reitor de Administração da Unisinos.

• LEIA MAIS: Mercosul e União Europeia firmam acordo comercial após 25 anos de negociação

O presidente da Câmara Brasil-Alemanha no RS, Cleomar Prunzel, destacou a relação muito forte da entidade com a Alemanha, o que segundo ele, vai resultar em muitos benefícios para o Estado. "A assinatura do acordo dos países do Mercosul e a UE será um grande fator potencial do crescimento", destacou.

O vice-governador Gabriel Souza falou sobre o papel do governo estadual após as enchentes de maio. Ele disse que o Estado está investindo quase R$ 2,5 bilhões em 2024 para a retomada da economia com investimento na recuperação de estradas, moradia popular, desassoreamento de rios e o Pronampe gaúcho para apoiar pequenas empresas. "Temos ainda rodovias estaduais especialmente no Vale do Taquari que necessitam serem reconstruídas, rodovias federais, pontes e hidrovias para desassorear", comentou.

O vice-governador disse que o Plano Rio Grande vai investir R$ 12 bilhões através do Fundo de Reconstrução do Estado. "Será o maior investimento que o Rio Grande do Sul teve na sua história porque não será paga a dívida com a União até 2027", comenta.

Cristiano Richter, pró-reitor de Administração da Unisinos, destacou a aproximação da universidade e a indústria. "Temos muito a ganhar com essa colaboração entre as universidades e as empresas", acrescenta. Na catástrofe climática de maio, segundo Richter, o campus da universidade em São Leopoldo abrigou 1,5 mil pessoas. "Fazíamos mais 12 mil refeições por dia e sempre tinha alguém para ajudar", ressalta.

Já Siegfried Koelln, da SKA Automação e Engenharia, com sede em São Leopoldo é uma empresa especializada em tecnologia para a transformação digital nas indústrias. "A nossa missão é conectar pessoas, processos e tecnologias com atuação em três áreas: design e inovação, fábricas inteligentes e a governança.

A mediação do evento, chamado de Encontro de Ideias, foi do presidente da Câmara, Cleomar Prunzel, vice-presidente de Administração e Finanças da Stihl. Durante a reunião-almoço, a Lippert Advogados recebeu uma homenagem pelos 60 anos de fundação. Prunzel, entregou uma placa a Guilherme Lippert, CEO da empresa, que destacou que o escritório possui 60 colaboradores e 12 sócios. A Lippert Advogados atuou em mais de 20 mil processos e foram recuperados em impostos R$ 1,5 bilhão aos clientes da empresa.