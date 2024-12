Evento no Instituto Caldeira debate as oportunidades criadas pela Inteligência Artificial

O Instituto Caldeira promove nesta quarta-feira (11) uma imersão no assunto do momento: Inteligência Artificial. O AI Day será um dia completo de imersão em IA e nas oportunidades que surgem com a difusão da tecnologia.

trazer a perspectiva do impacto global da inteligência artificial nas indústrias, nas startups e na educação. Participarão do IA Day especialistas de empresas como IBM, C3.ai, Alura + FIAP e Indigo Hive, MIT, PUCRS, Compass UOL e Randoncorp.



Com realização do Instituto Caldeira, do Sistema Fiergs e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), o evento tem o patrocínio da Meta, Zenital e Zendesk, e conta com o Jornal do Comércio como media partner.