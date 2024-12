Gerdau reinaugura unidade de distribuição de produtos em aço em Porto Alegre

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, reinaugurou uma unidade da Comercial Gerdau (CG), sua distribuidora própria de produtos de aço, em Porto Alegre (RS). O ponto de venda, que já está presente na cidade desde 1995, reflete o novo momento de transformação na forma de comercializar aço pela companhia, com o objetivo de oferecer uma experiência mais moderna e inovadora aos clientes.



A filial da CG na capital gaúcha foi planejada para aprimorar a jornada dos clientes, estreitar a relação com eles, oferecer atendimento técnico especializado e agilizar as entregas. A unidade, que permanece no mesmo endereço, foi completamente renovada e repaginada, priorizando o conforto e o bem-estar dos consumidores, e funciona como um ponto de encontro na região metropolitana de Porto Alegre, reunindo clientes, vendedores, representantes e técnicos capacitados, disponíveis para oferecer sugestões e esclarecer dúvidas. O ambiente também conta com um design inovador, em uma área ampla, moderna e confortável, equipada com estacionamento e situada em um local estratégico.

"A Comercial Gerdau é o canal de atuação da empresa no segmento de distribuição, contribuindo para consolidar a Gerdau como a maior distribuidora de aços do Brasil. Nos últimos anos, temos seguido um plano estratégico para modernizar o atendimento, com metas de expansão e otimização dos pontos de venda. Nosso foco é aumentar a eficiência operacional e a satisfação dos clientes, oferecendo produtos, soluções e serviços integrados, alinhados às novas tendências tecnológicas", explica Jefferson Marko, diretor executivo da Comercial Gerdau.



A reinauguração da unidade de Porto Alegre acompanha o processo de reconstrução do estado depois das chuvas ocorridas em maio, com a expectativa de retomada das atividades de grandes setores consumidores de aço, como construção, indústria a agropecuária.



"Como uma empresa gaúcha com mais de 123 anos, a reinauguração da Comercial Gerdau é um momento muito significativo para a companhia, que marca a reabertura de um espaço em que podemos estar próximos de nossos clientes e da sociedade. Ao longo dos meses, a Gerdau esteve empenhada em direcionar esforços e recursos para a reconstrução do estado e a nossa operação de distribuição reflete a confiança e expectativas que temos para a região", finaliza Marko.

Atualmente, a Comercial Gerdau possui mais de 70 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções, produtos e serviços em aço para setores como construção, agropecuária, indústria e varejo.