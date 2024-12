Porto Alegre tem a terceira cesta básica mais cara do Brasil

O conjunto de 13 produtos considerados essenciais, a cesta básica, subiu 0,83% em novembro em Porto Alegre na comparação com outubro. O custo ficou em R$ 780,71 no período, com variação de 1,85% desde o início do ano e alta de 5,62% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A capital gaúcha é a terceira cidade com a cesta básica mais cara do País, atrás apenas de São Paulo (R$ 828,39) e Florianópolis (R$ 799,62). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5) pelo Dieese.