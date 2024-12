Federasul presta homenagem ao Jornal do Comércio

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) prestou uma homenagem especial aos parceiros de 2024 durante o Tá na Mesa realizado nesta quarta-feira (4), no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Na abertura, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, fez um balanço do ano para a sociedade gaúcha. Em seu discurso, Costa ressaltou o papel essencial do associativismo, dos parceiros empresariais e do jornalismo profissional para enfrentar os desafios impostos, destacando a atuação da entidade em campanhas como a mobilização contra o aumento de impostos proposto pelo governo estadual. "Foi um ano desafiador, que nos testou ao limite. Tivemos pautas propositivas, pautas reativas, e fomos atingidos por uma tragédia climática sem precedentes”, afirmou. O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, recebeu uma placa das mãos do presidente Rodrigo Sousa Costa.

Costa destacou que a mobilização da sociedade, capitaneada por entidades como a Federasul, foi fundamental para buscar soluções e garantir avanços em diversas áreas. Como reconhecimento, a entidade homenageou 40 empresas, entre elas grupos de comunicação e lideranças empresariais, por suas contribuições à sociedade gaúcha. Para o presidente da Federasul, as parcerias foram essenciais para o sucesso das iniciativas da entidade. "Nosso trabalho enquanto sociedade não seria possível sem o jornalismo profissional e sem nossos parceiros", acrescentou.

Confira o texto na íntegra da homenagem ao Jornal do Comércio:

"Na Federasul, cultivamos os valores do associativismo e empreendedorismo como base essenciais para comunidades prósperas, inclusivas e humanas. No ano de 2024, vivenciamos ao limite, no exemplo inspirador de milhares de voluntários interagindo ao acaso, nossa capacidade de superação pela união, daqueles que vivendo do próprio trabalho, atenderam a um chamado pelo bem comum.

Graças ao suporte e apoio do Jornal do Comércio, cresce nosso papel enquanto sociedade civil organizada, pelo bom debate no campo das ideias, como forma de despertar e mobilizar a opinião pública para uma democracia saudável.

Nas conquistas que beneficiaram milhões de gaúchos e milhares de empresas, está o protagonismo de cada um de vocês. Nosso muito Obrigado."