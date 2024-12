Petrobras realiza simulado de emergência na Refap

A Petrobras realizará um simulado de emergência e abandono na manhã desta quarta-feira (04) na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas. Será um simulado interno, com deslocamento da força de trabalho para os pontos de encontro e acionamento do alarme de emergência. Os moradores das comunidades do entorno da refinaria foram comunicados sobre a atividade. O exercício, segundo nota da Petrobras, é uma ação da empresa de cuidado com a segurança das pessoas e do meio ambiente, tendo por objetivo avaliar os procedimentos de emergências. Sua execução é fundamental para manter treinadas e preparadas as equipes e força de trabalho que atuam diretamente no controle de situações dessa natureza.