Carrefour começa venda do antigo Big

O Carrefour anunciou ontem a venda de oito lojas da bandeira Nacional em Curitiba. O grupo paranaense Muffato, que lidera o varejo alimentar no estado, comprou metade das lojas. A outra metade foi adquirida pelo também grupo regional Festval.

Conforme fato relevante do Carrefour divulgado ao mercado financeiro, as transações fazem parte da estratégia do grupo para "simplificar e agilizar suas operações", a fim de se concentrar no "negócio principal de lojas de grandes formatos" -Atacadão e Sam's Club.

Na região Sul, são 47 lojas do Nacional, enquanto as lojas do Bompreço somam 17 no Nordeste. De acordo com o Carrefour, as vendas das 64 lojas nos 12 meses encerrados em setembro somaram R$ 1,5 bilhão (o equivalente a 6% das vendas do grupo no segmento varejo).