Votação do PL da energia eólica offshore é adiada

O Projeto de Lei (PL) 576/2021, que tem como meta principal disciplinar no Brasil as regras da geração de energia a partir de fontes de instalação offshore (no mar), como a eólica, estava previsto para ser votado nesta terça-feira (3) na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. No entanto, um pedido de vistas coletivas, ou seja, solicitação de mais tempo para os parlamentares estudarem a matéria, feito pelos senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA), foi acatado e a análise do documento foi postergada (possivelmente para a próxima semana).

“Cada adiamento, quando se pensa na instalação de um novo mercado, baixa a atratividade”, argumenta a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal. Ela ressalta que a demora na implantação de um ambiente regulatório pode refrear investimentos das empresas do segmento.

Outro receio da dirigente é o acréscimo que foi feito no projeto de lei indicando que o licenciamento ambiental dos empreendimentos offshore deverá observar os resultados do Planejamento Espacial Marinho (PEM – estudo que ainda será realizado e que buscará detalhar as possibilidades de aproveitamentos da costa brasileira), o que pode retardar ainda mais o desenvolvimento do mercado.

Ainda sobre a energia offshore, Daniela adianta que, em breve, o Sindienergia-RS, a Portos-RS e outras empresas associadas à entidade, deverão entregar um estudo de favorabilidade para empreendimentos desse setor no Rio Grande do Sul. O sindicato também criará uma diretoria específica para tratar do tema offshore.

A geração de energia no mar e a apreciação do PL 576/2021 têm enorme relevância para o Rio Grande do Sul, pois o Estado é a região que possui o maior número de projetos eólicos offshore tramitando no Ibama (um total de 27). Esses empreendimentos somam uma capacidade instalada de 69.629 MW, o que significa mais de que 17 vezes a demanda média de energia do Estado. Além disso, a cada MW instalado em usinas eólicas offshore é calculado um investimento de cerca de R$ 15 milhões.

Assim como a geração através dos ventos, um artigo do PL 576/2021 também prevê a prorrogação até 2050 dos contratos de usinas a carvão que acabam até 2028. Essa parte da legislação, se contemplada, daria sobrevida à termelétrica gaúcha Candiota 3, cujo contrato termina no final deste ano.