Lula: 'Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ontem, em seu perfil no X, antigo Twitter, que o Brasil continua com a economia crescendo e criando emprego. "Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros", declarou o presidente da República.

O governo do petista está sob pressão do mercado financeiro por causa do pacote de medidas fiscais. O conjunto de ações decepcionou os operadores, e o dólar subiu.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chamou de "boa notícia" o número do PIB do terceiro trimestre. Alckmin deu a declaração em solenidade voltada à agroindústria no Palácio do Planalto.

"Começar, presidente, com uma boa notícia. O PIB, cuja previsão era menor, cresceu neste terceiro trimestre 0,9%, superando o mercado. E o PIB acumulado, 3,5%, e a indústria, o PIB acumulado, 3,3%. Então a indústria fazendo a diferença", disse o vice-presidente. Alckmin também afirmou que a meta é a agroindústria crescer 3% ao ano até 2026 e até 6% ao ano de 2027 a 2033.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também celebrou o resultado. "O crescimento do PIB acima das expectativas mostra que o País está produzindo cada vez mais, gerando renda e emprego", escreveu. E completou a ministra, frisando que o País seguirá avançando com trabalho e responsabilidade fiscal: "Com medidas que promovam o equilíbrio das contas públicas, vamos fortalecer a economia e garantir que as conquistas perdurem."