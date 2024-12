Refinaria Riograndense é selecionada em edital do BNDES e da Finep para biorrefinarias

O projeto da Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) para a produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) contará com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para ir adiante. A iniciativa consta na Seleção dos Planos de Negócios dessas entidades de financiamento, que contemplam intenções de investimentos na produção e no desenvolvimento tecnológico de combustíveis sustentáveis estratégicos para aviação ou para navegação.

No total, foram citadas 43 iniciativas e, além da refinaria do município de Rio Grande, outras companhias que atuam no Rio Grande do Sul foram contempladas como a Oleoplan, a Braskem e a Oxiteno. Para cada Plano de Negócios selecionado, os representantes do BNDES e da Finep deverão estruturar um Plano de Suporte correspondente, que indicará os instrumentos de apoio financeiro mais adequados.

Estão disponíveis os instrumentos de crédito, participação acionária, recursos não-reembolsáveis para projetos cooperativos entre empresas e instituições tecnológicas (IT) e subvenção econômica. Os instrumentos de crédito e de participação de capital serão utilizados conforme os requisitos específicos dessas linhas de apoio, de acordo com normas próprias definidas pelo BNDES e pela Finep.

A estimativa de recursos a serem dirigidos para projetos oriundos da chamada pública do BNDES e da Finep é de até R$ 6 bilhões, sem implicar comprometimento com a realização total do montante. As instituições ainda não detalharam quanto recurso será destinado para cada empresa.

No caso da iniciativa da Refinaria de Petróleo Riograndense, a ideia da companhia é construir um complexo com capacidade para produzir 800 mil toneladas ao ano de SAF e de diesel verde. O investimento neste empreendimento é calculado em cerca de US$ 900 milhões e a expectativa é que, o projeto sendo confirmado, a operação comece em 2028.