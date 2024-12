Ainda sem rotas confirmadas, aeroportos de Torres e Canela são entregues no RS

Os aeroportos de Torres e Canela foram oficialmente entregues nesta segunda-feira (2), marcando um avanço significativo na aviação regional do Rio Grande do Sul. Com melhorias realizadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que assumiu a gestão dos dois terminais, ambos estão aptos a receber voos comerciais. No entanto, as companhias aéreas ainda não confirmaram rotas para as cidades, um passo essencial para integrar plenamente os aeroportos à malha aérea nacional. O Aeroporto de Canela foi inaugurado em cerimônia realizada pela manhã. A Infraero informou que a pista de pouso foi ampliada de 18 para 30 metros de largura, e o pátio modernizado permite o recebimento de aeronaves do tipo 2C, com capacidade de 30 a 50 passageiros. As intervenções incluíram recapeamento completo, nova sinalização e a instalação do Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI). Com três posições para aviões e uma para helicóptero, o terminal ganhou capacidade para operar voos comerciais de curta distância, ampliando o potencial turístico da região. O presidente da Infraero, Rogério Barzellay, afirmou que a entrega da primeira etapa das obras é um marco. "Estamos entregando a primeira parte das intervenções já programadas e feitas. Ainda temos algumas coisas, planejamento como terminal e balizamento noturno", declarou. Ele garantiu, por meio de vídeo, que as novas obras terão início no próximo ano.Já em Torres, no Litoral Norte, a cerimônia de entrega aconteceu no início da tarde. O prefeito de Torres, Carlos Souza, destacou a importância do terminal em situações de emergência, como as enchentes recentes, que isolaram o estado com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. "Precisamos ter outros aeroportos. Agora temos que reunir esforços para viabilizar as operações das companhias. Vai atender o litoral como um todo, não apenas Torres", afirmou em vídeo. O aeroporto atenderá aviões de até 165 passageiros.Além disso, ele ressaltou o impacto estratégico do aeroporto no projeto do Porto Meridional de Arroio do Sal, que deve começar a operar até 2028. "O porto vai precisar de um aeroporto", disse. O Porto Meridional, planejado para atender demandas crescentes do comércio internacional, tem o potencial de impulsionar a economia do Litoral Norte e atrair investimentos privados para a região.