Oportunidades para a indústria gaúcha foram discutidas em fórum de inovação

A inovação com foco na criação e os desafios da indústria gaúcha para gerar novas oportunidades de negócios foram temas discutidos no 10º Fórum IEL de Inovação realizado nesta segnda-feira (2), na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. O evento promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), integrante do Sistema Fiergs, reuniu representantes da indústria, empreedendedores e acadêmicos. O Fórum abordou o tema "Serendipidade: Inovação e Resiliência em Tempos de Adversidade".

A diretora do IEL/RS, Bruna Hermes, disse que o evento foi uma oportunidade valiosa de reflexão sobre os desafios e as possibilidades que a inovação oferece a indústria gaúcha e brasileira. "As nossas instituições são essenciais para provermos um ambiente mais inovador e mais sustentável para as empresas e para todas as indústrias gaúchas. Queremos criar soluções que façam a diferença", comenta a superintendente do IEL/RS. Para Bruna Hermes, o Fórum de Inovação tornou-se um espaço fundamental para que todos possam pensar juntos sobre as mudanças e transformações que impactam as empresas.

O diretor do Sistema Fiergs/Ciergs, Diogo Bier, disse que existem muitos desafios em relação a inovação e com relação ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. "Tudo passa pela inversão da pirâmide etária, da transformação energética e principalmente pela retenção de talentos", ressalta. Conforme Bier, o Sistema Fiergs tem quatro pilares de atuação: a competitividade, a reconstrução, a retenção de talentos e a inovação. "Temos que realizar projetos acima de tudo e temos que desmistificar que o industrial não tem a ver com inovação e que não conversa com inovação", acrescenta.

O superintendente do IEL nacional, Paulo Mol, afirma que a inovação permeia todas as casas da indústria e sempre fez parte das ações do Sesi, do Senai e do IEL. "No IEL, a abordagem está muito vocacionada para a questão do comportamento, da formação e da gestão da inovação. O Fórum foi criado para mostrar de que maneira os inovadores fazem para que a inovação aconteça", acrescenta.

Para Mol, 99% todo o processo de inovação requer a participação uma enorme quantidade de pessoas como pesquisadores, agências de fomento e os governos federal e estadual. "A inovação não acontece da noite para o dia. É preciso muito trabalho", ressalta. Sobre a resiliência, Mol disse que o evento faz a diferença para as indústrias e para as empresas gaúchas porque é um momento de retomada de reconstrução no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.

Na palestra "O Futuro: Construindo Empresas Resilientes e Inovadora", o engenheiro Celso Ienaga, que atua como conselheiro em empresas de agronegócio e logística, afirmou que gerações diferentes estão convivendo ao mesmo tempo e cada uma delas pensando de forma diferente. Segundo Ienaga, mesmo em uma situação tão difícil e desafiadora que o Rio Grande do Sul viveu foi possível encontrar soluções porque existem pessoas que querem fazer a diferença. "A coisa mais bacana da inovação é que ela é capaz de juntar mentes brilhantes no Mundo para encontrar soluções diferentes e desafiadoras para aquilo que a gente nem tinha pensado", acrescenta.