Concluída a revitalização da orla de Torres financiada pelo Badesul

Financiada pelo Badesul, a revitalização da Orla Gastronômica do Rio Mampituba, em Torres, foi oficialmente entregue à população no sábado passado. Para transformar a avenida Cristóvão Colombo em um espaço com restaurantes e áreas de lazer, a agência de fomento concedeu um crédito superior a R$ 6 milhões à prefeitura de Torres.

"Com o verão se aproximando, a nova orla se consolida como um dos principais destinos turísticos da região, oferecendo um ambiente repleto de atrações e comodidade para o público", afirmou Claudio Gastal, presidente do Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, destacando o impacto positivo das melhorias.

O projeto, iniciado em fevereiro do dano de 2023, abrangeu uma área de 18.792 metros quadrados e incluiu uma série de intervenções: construção de passeios e mirantes, implantação de ciclovia, comunicação visual, pavimentação em blocos de concreto, recapeamento asfáltico, paisagismo, mobiliário urbano, drenagem pluvial, uma praça de recreação, recuperação e contenção de taludes, além de melhorias na acessibilidade e iluminação pública.