Troféu Destaque do Aço 2024 será entregue no dia 5 de dezembro

A Associação do Aço do Rio Grande do Sul entrega dia 5 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, o 49º Troféu Destaque do Aço (antigo Homem do Aço), em solenidade na sede da AARS, em Porto Alegre.O empresário Sergio Alberto Neumann, diretor-presidente da Metalúrgica Fallgatter, empresa que se dedica à fabricação e distribuição de produtos em aço e há mais de 70 anos atende clientes no Brasil e no exterior, foi escolhido para receber o Destaque do Aço 2024.A premiação se deve ao crescimento consistente e contínuo da Fallgatter, que atua de maneira muito integrada a seus clientes, oferecendo peças e componentes industriais e agrícolas, chapas de aço, beneficiamento, equipamentos para siderurgia, construção e pavimentação, correntes de engenharia e de transmissão, sistemas de transporte, elevadores e esteiras. "Nossa política de qualidade tem o propósito de fornecer produtos e soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes", salienta Neumann.A escolha do agraciado é feita por uma Comissão Especial, formada por dirigentes da AARS, representantes do governo do Estado, da imprensa e do setor do aço.