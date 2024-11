Simecs reconhece lideranças empresariais da Serra Gaúcha

O Mérito Metalúrgico Gigia Bandera, iniciativa do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), chega à 30ª edição como a mais importante distinção do setor na Serra Gaúcha. A premiação busca valorizar trajetórias de sucesso à frente das empresas e que contribuem para impulsionar o desenvolvimento do setor.A solenidade de entrega ocorre nesta quinta-feira (28), durante jantar festivo. Os homenageados da noite são Sérgio Carvalho, CEO da Randoncorp; Silvia Paniz, diretora-administrativa da Silpa Peças e Equipamentos; e Silvane Zan, diretora da Matrizaria Cardoso. Também haverá a premiação do Projeto Inovador, desenvolvido pela Inova Sistemas Eletrônicos, e do Jovem Empreendedor, distinção para Tiago de Azevedo, CEO e fundador da Tertech Indústria e Comércio.Os homenageados com o troféu Gigia Bandera são escolhidos por meio de uma comissão de empresários, que os reconhecem pela trajetória e relevância da participação na indústria local. Já as premiações são feitas a partir da avaliação de cases sugeridos. “A premiação mostra todo o legado de Gigia Bandera para a indústria, no qual queremos dar sequência: o crescimento das empresas, a importância das mulheres para o segmento e a trajetória dos profissionais que auxiliam na construção de um legado para a Serra Gaúcha”, destaca Ruben Bisi, vice-presidente de relações institucionais da entidade.Lançado em 1987, o Mérito Industrial homenageia a pioneira da indústria em Caxias do Sul, Luigia Carolina Zanrosso Eberle, uma imigrante que veio da Itália com a família no século 19 e foi a primeira mulher a trabalhar na funilaria. A solenidade de premiação também marca as comemorações dos 67 anos do Simecs, fundado em 25 de novembro de 1957, e hoje representa 4,5 mil empresas de diferentes portes em 17 municípios da Serra.