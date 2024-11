Empresa Nova Plásticos comemora o recomeço após catástrofe climática

Após um período de 100 dias exatamente, a Nova Plásticos, impactada pela maior catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, fez a reinauguração simbólica da sua nova sede, agora, localizada na avenida Polônia, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. O empresário Luiz Alencar Carniel, proprietário da Nava Plásticos, comemora o bom momento, depois de ter presenciado a destruição total do prédio, situado no Quarto Distrito, na Capital, pelas águas da enchente, que chegaram até a altura de 1,60m.



De acordo com Carniel, as antigas instalações ficaram praticamente todo o mês de maio, submersas. “Nós estávamos naquele endereço desde 9 de maio de 2005, ou seja, há 19 anos”, lembra. O empresário diz que a ideia, inicialmente, tinha como propósito buscar a recuperar a empresa naquele endereço, porém, foi necessário partir para um “plano B”, que levou a mudança da sede da Nova Plásticos para um local melhor, situado no mesmo bairro.

O empresário informou que as perdas foram enormes. “O faturamento em maio não existiu. No entanto, já no mês de setembro os negócios retomaram aos patamares pré-enchente”, disse. “A Nova Plásticos está se reerguendo” e comemorou os 38 anos de fundação da empresa ocorrido no último dia 17 de novembro.

"Com a equipe e o apoio recebido de familiares, colaboradores, fornecedores, clientes, ou seja de todos, foi possível retomar os negócios. Com tanta vibração positiva que nós recebemos – não tínhamos outra opção a não ser continuar firmes. Que venham os próximos 38 anos", afirmou.



Desafios para manter o negócio funcionando



O empresário lembra que o desafio foi enorme para manter o negócio funcionando. Segundo Carniel, os funcionários “vestiram a camiseta” em um esforço conjunto para tocar a atividade. “Foram duas semanas no meio do lodo e convivendo com o cheiro horrível. Nós compramos, na ocasião, botas para os funcionários usarem. Tinha tanto lodo; eram uns 40 cm, mais ou menos, no interior do prédio”, comenta, revivendo a angústia naquele momento extremamente difícil da história da empresa.

“Com tudo alagado não tinha mais o que fazer, mas em nenhum momento nós baixamos a cabeça. Eu sou de origem italiana e gringo não se entrega as adversidades”, salienta.