Rio Grande do Sul se destaca entre os maiores investidores em renda variável do Brasil e recebe evento exclusivo da Invisto

A Invisto, gestora brasileira de investimentos imobiliários fundada por João Vianna, cofundador da Loft, realizará um evento exclusivo em Porto Alegre no próximo dia 27 de novembro, no Instituto Ling. O encontro, destinado a investidores e empresários gaúchos, terá como foco apresentar oportunidades no mercado imobiliário norte-americano, com destaque para o desenvolvimento de casas de luxo nos bairros mais valorizados da região de Orlando (Flórida), a maior classe de ativos do mundo.

O Rio Grande do Sul é, atualmente, o quarto estado brasileiro com maior número de investidores em renda variável, totalizando 333 mil investidores e cerca de R$ 5,6 bilhões em ativos financeiros, segundo dados da B3. Ainda segundo a B3, na Região Sul, como um todo, o total de investidores pessoa física na Bolsa aumentou 663%, de 113 mil para 868 mil.

Esse cenário reforça o perfil de um público qualificado e atento às oportunidades de diversificação de portfólio, como as oferecidas pela Invisto. “Para nós, estar em Porto Alegre representa a chance de dialogar diretamente com um dos públicos mais engajados do País no mercado de capitais. Os investidores gaúchos terão a oportunidade de conhecer uma estratégia segura e rentável para obter ganhos em dólares, investindo em ativos imobiliários de altíssimo padrão nos EUA”, afirma João Vianna, CEO da Invisto.

A Invisto, que já lançou dois fundos classificados como private equity real estate, oferece aos investidores brasileiros a possibilidade de participação por meio de aportes locais, com expectativa de retorno de até 18% ao ano em dólares. O primeiro fundo, focado na região de Orlando (cujo PIB, em dólares, é equivalente ao da cidade de São Paulo), exigia um aporte mínimo de US$ 500 mil, enquanto o segundo, lançado em setembro, abriu novas oportunidades com um investimento inicial a partir de US$ 100 mil. Este fundo também ampliará o escopo para incluir projetos na região de Tampa, uma das maiores do estado.

Durante o evento, os participantes poderão conhecer a tecnologia proprietária da Invisto, desenvolvida no Brasil, que utiliza análise de dados avançada para identificar micro-polígonos com alto potencial de valorização nas regiões-alvo nos Estados Unidos. Essa ferramenta é fundamental para maximizar a eficiência das operações e aumentar a rentabilidade dos projetos.