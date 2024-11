Mutirão Avança Mulher Empreendedora prevê cerca de duas mil pessoas neste sábado e domingo

“Mutirão de Auxílio para Empreendedores Formais e Informais” movimenta Porto Alegre na manhã, deste sábado (23), reunindo muitas pessoas no estacionamento coberto da Arena do Grêmio. A ação tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino no Rio Grande do Sul, em especial de negócios liderados por mulheres em situação de vulnerabilidade social e as de municípios atingidos pelos eventos climáticos.

O evento, que terá continuidade, neste domingo (24), das 10 às 17 horas, visa a capacitação de mulheres por meio de palestras e cursos de qualificação para o desenvolvimento de pequenos negócios e incentivo ao empreendedorismo. Nos dois dias do “Mutirão de Auxílio” são esperadas cerca de duas mil pessoas.

A iniciativa é promovida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do RS (Seidape), Central da Cidadania, programa da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sjcdh), e demais parceiros do projeto “Avança Mulher Empreendedora”. Mais de 20 instituições estão presentes no mutirão.

Área destinada para novos documentos tinha fila

Na abertura do Mutirão de Auxílio, às 10h, deste sábado, a área destinada a novos documentos foi a que mais recebeu público. Alessandra Duarte, coordenadora da Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa Mulher), explicou que foi colocado no local um estande para realizar o cadastro com o objetivo de atender as empreendedoras que perderam seus negócios. Ela agradeceu a parceria do Avança Mulheres Empreendedoras e disse que, desde o início, a Cufa-RS está auxiliando aquelas pessoas prejudicadas na enchente. A Cufa-RS trouxe para o evento mais de 10 ônibus com mulheres que perderam suas documentações durante as enchentes e também para fazer as inscrições no projeto “Avança Mulheres Empreendedoras”.

Além de receber pessoas moradoras de bairros atingidos pela mancha de inundação na capital, a ação também, através da iniciativa da Cufa-RS, fez contato com moradores de outra localidades, avaliando a situação de cada uma delas. Ônibus também vieram de cidades próximas, como Novo Hamburgo e Nova Santa Rita.



A presidente da JucisRS, Lauren Momback disse que o “Mutirão Avança Mulher Empreendedora” é uma ação que disponibiliza diversos serviços aos empreendedores atingidos pelas enchentes de maio. Lauren informa que, em 2025, a ação será realizada em outros locais para abranger um número ainda maior de pessoas.

“O evento é muito importante não só para os bairros Humaitá e Farrapos, locais que nós estamos aplicando o nosso piloto do Avança Mulher Empreendedora, mas para toda a população de Porto Alegre e Região Metropolitana”, informa.

A secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Rio Grande do Sul (Seidape), Lisiane Lemos, disse que o governo doestado destacou a importância do projeto e da parceria entre instituições públicas e privadas e o terceiro setor para ajudar os gaúchos atingidos pela enchente. Ela cita a ação oferece mais de 20 serviços gratuitos.

“Realizamos aqui parte do Plano Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, quando fala-se no fortalecimento do capital humano, no aumento do pacto social, no crescimento econômico e na atenção às populações vulnerabilizades”, acrescenta.