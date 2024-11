RS receberá 1,3 mil moradias em 48 cidades pelo Minha Casa Minha Vida

O Ministério das Cidades divulgou a lista de propostas selecionadas para a construção de moradias em áreas urbanas de municípios com até 50 mil habitantes. São 37.295 unidades habitacionais, em 1.164 cidades, de 26 estados. No Rio Grande do Sul, são 48 cidades atendidas com 1.302 unidades habitacionais.



“Esta iniciativa do governo do presidente Lula está levando qualidade de vida para o interior do Brasil. O foco são municípios com população inferior ou igual a 50 mil habitantes. As moradias atendem famílias com renda bruta mensal enquadrada na Faixa Urbano 1 do Minha Casa, Minha Vida, correspondente a até R$ 2.850, admitindo-se o atendimento de renda enquadrada na Faixa Urbano 2 (até R$ 4.700). E aqui no Rio Grande do Sul, nós somos gratos por essa medida. Ainda vamos ter muitas entregas do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul”, declarou o ex-ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul e atual ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.



As cidades gaúchas contempladas na portaria publicada foram:

Água Santa (25 moradias)

Ametista do Sul (25)

Arroio dos Ratos (25)

Barra do Guarita (25)

Boa Vista das Missões (20)

Boa Vista do Incra (20)

Coxilha (25)

Crissiumal (20)

Dona Francisca (25)

Encruzilhada do Sul (25)

Estrela (50)

Garibaldi (25)

Getúlio Vargas (20)

Herval (20)

Ibiaçá (20)

Ibiraiaras (25)

Itaqui (50)

Itatiba do Sul (25)

Ivoti (25)

Jacuizinho (25)

Lagoa Vermelha (50)

Muçum (25)

Muitos Capões (20)

Muliterno (25)

Nonoai (24)

Nova Palma (25)

Paim Filho (25)

Pedras Altas (24)

Pirapó (25)

Quatro Irmãos (25)

Rio Pardo (50)

Ronda Alta (25)

São Francisco de Paula (25)

São José do Norte (50)

São Luiz Gonzaga (50)

São Martinho da Serra (25)

São Nicolau (24)

São Sepé (25)

Seberi (25)

Severiano de Almeida (20)

Teutônia (25)

Torres (25)

Três Palmeiras (25)

Trindade do Sul (25)

Triunfo (25)

Tupanci do Sul (25)

Vera Cruz (25)

Vicente Dutra (20).

É a primeira seleção do Minha Casa, Minha Vida na linha de atendimento FNHIS Sub 50, cujo objetivo é proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda residentes nos pequenos municípios brasileiros. O investimento será de R$ 4,85 bilhões, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A portaria foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21).



Esta modalidade beneficia estados e municípios, por intermédio de repasse de recursos financeiros, no desenvolvimento de ações voltadas à produção ou aquisição de unidades habitacionais.