Com palestrantes internacionais, Fórum Internacional de Administração retorna ao RS

O Fórum Internacional de Administração (FIA) está de volta ao Rio Grande do Sul. Entre os dias 8 e 10 de maio, Gramado sediará o XVIII FIA – considerado um dos maiores eventos na área da Administração no mundo – que terá como tema central “O Estado da Arte da Administração”. Será a terceira vez que o município da serra gaúcha receberá o fórum.Até o momento, são 21 palestrantes confirmados de países como Brasil, Argentina, Espanha, Uruguai, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, Rússia e Índia já estão confirmados nesta edição. Entre os brasileiros, destacam-se o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS, Adm. Jorge Audy. Ao todo, serão 10 painéis com os seguintes temas: Gestão Pública; Gestão da Saúde; Governança e Compliance; Empreendedorismo; Gestão de Operações, Logística e Cadeia de Suprimento; Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos; Smart Cities; Gestão de Pessoas; Mulheres nos Negócios; e Gestão do Agronegócio.O FIA é uma promoção e realização do Conselho Federal de Administração (CFA) e do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS). Com sede em Gramado neste ano, o evento já passou por metrópoles mundiais, como Miami, Lisboa e Madri, entre outras.Sobre o temaPara o presidente do CRA-RS, Flávio Abreu, “quando se fala em estado da arte na Administração, a ideia é trazer à discussão tudo o que existe de melhor na área da Administração”. Portanto, o propósito principal do XVIII FIA é gerar uma reflexão sobre os bons exemplos nos meios público e privado. Abreu também pondera que um dos objetivos do CRA-RS será equalizar o número de palestrantes homens e mulheres, assim como possuir pelo menos um conferencista internacional em cada um dos 10 painéis do evento. Com o intuito de fomentar a ciência da Administração, haverá a premiação de artigos acadêmicos durante o evento. Serão três categorias, com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados em cada uma delas: Profissional, Acadêmico de Pós-Graduação e Acadêmico de Graduação. Serão distribuídos R$ 60 mil entre os agraciados.Outras informações- Programação: https://www.fia.org.br/programacao/- Palestrantes confirmados: https://www.fia.org.br/palestrantes/- Trabalhos científicos: https://www.fia.org.br/trabalho/