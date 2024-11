Vinícola Garibaldi aposta em zero álcool para conquistar mercado

Com uma presença de 16% no mercado nacional de espumantes, a Cooperativa Vinícola Garibaldi, na Serra Gaúcha, pretende aumentar a participação em todo País com os lançamentos deste ano. Dentro de uma tendência crescente do mercado, foram produzidos rótulos com zero e menor teor alcoólico, o que poderá impulsionar o share da companhia para até 18%.

O carro-chefe da vinícola segue sendo o Moscatel, mas a chegada ao mercado dos espumantes na categoria zero álcool - ice, moscato, moscato rosé e prosecco, este o primeiro no Brasil - começa a pesar na balança. Atualmente, do faturamento total da vinícola, 3% vêm dos produtos sem álcool, e a estimativa é de que haja aumento no próximo ano. Para tanto, o desafio do setor é de que os espumantes deixem de ser cada vez menos sazonais. Embora o consumo venha se apresentando mais linear nos últimos anos, 2/3 das vendas são feitas sempre no último trimestre.

Além da aposta nos produtos sem álcool, o mercado externo está entre as metas de crescimento da vinícola. Neste final de ano, os Estados Unidos adquiriram um lote de 13,5 mil garrafas, constituindo-se a maior venda da história da vinícola para outro país.

“O ano de 2024 foi bastante desafiador. Viemos de uma quebra significativa de 30% de safra do ano passado. Mas estamos fechando de forma positiva, atingindo nossas metas, principalmente com os nossos espumantes, que são nosso carro-chefe. Estamos quase sem estoque”, revela o presidente da Cooperativa, Oscar Ló, ao cogitar que o faturamento deverá chegar a 10% a mais do que no ano passado.

Em 2023, a Cooperativa bateu recorde de vendas ao comercializar 6,5 milhões de garrafas de espumantes, volume 5% superior ao de 2022.

Há 20 anos na presidência da empresa, Ló é reconhecido por conduzir importantes mudanças na vinícola. “Estamos sempre atentos às novidades, o mercado exige”, explica.

O processo de expansão das vendas para outros países está entre as realizações do dirigente. Guiana Francesa, Chile e Uruguai são os principais compradores. Para o início do próximo ano, outro grande frete deverá sair novamente para os EUA, desta vez direto para o Texas.

Com esses movimentos, as vendas para o mercado externo que hoje representaram cerca de 0,4% do faturamento, poderão, dentro de dois ou três anos, no mínimo dobrar, uma vez superados os entraves com a logística. A chancela das conquistas da marca também deverá ajudar nesse posicionamento. Somente neste ano, já foram 55 medalhas, sendo 30 delas em concursos do exterior.

A venda para os EUA, mais do que cifrões, revela um importante movimento. Aquele país é o maior consumidor de vinhos do mundo, entre o produzido em terras norte-americanas e aqueles que vêm da Europa. “Participar desta pequena fatia de mercado é significativa, já que há pouco tempo eles passaram a conhecer nosso mercado”, explica gerente de Marketing da cooperativa, Maiquel Vignatti.

A vínicola conta hoje com 450 cooperativados, que produzem 30 milhões de quilos de uva ao ano em 18 municípios. Em algumas das terras, são feitas experiências com uvas exóticas, de forma a produzir um diferencial, ao lado das uvas mais conhecidas. Neste ano, foi a vez de lançar o branco Palava, com a uva de mesmo nome (um cruzamento de Müller Thurgaut e Gewurztraminer) que veio da República Tcheca. Após mais de seis anos de testes, foram produzidas 6 mil garrafas.

A aceitação do rótulo equilibrado, aromático e com toques cítricos e florais, fez com que a projeção para o próximo ano seja maior. Da mesma forma, após muitos testes, foram lançados há três anos o Marselan, há dois, o Ancellotta, e, no ano passado, o Viognier. Outra experiência que apresenta bons resultados vem da linha de sucos e vinhos biodinâmicos.

A qualidade das produções da Vinícola Garibaldi passou a integrar uma linha premium: a VG, que une 5 vinhos – Ancellotta, Marselan, Tannat, Palava e Alvarinho - e três espumantes – Nature Blanc de Blanc, Extra Brut e Brut Rosé. Correndo em paralelo, o carro chefe Moscatel já recebeu mais de 30 prêmios internacionais.