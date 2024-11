Brasil e governo chinês assinam entendimentos para promoção da indústria com foco sustentável

Durante a visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, o governo do país asiático e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) assinaram três documentos bilaterais, entre eles uma Carta de Intenções sobre a Promoção da Cooperação de Investimento para Desenvolvimento Sustentável.



O acordo foi fechado com o Ministério do Comércio chinês e terá validade por três anos, prevendo compromissos como a cooperação e investimento no domínio da economia circular; no melhoramento da sustentabilidade do transporte e logística, com redução de emissões; na geração de energia renovável, especialmente a fotovoltaica; e incentivo a empresas de ambos os países a participarem conjuntamente de pesquisas, desenvolvimento e investimentos na descarbonização, "fomentando o intercâmbio de tecnologias e conhecimento".

Em nota, o vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, afirmou que as iniciativas estão alinhadas com a agenda de desenvolvimento sustentável do governo Lula e com as premissas da Nova Indústria Brasil e do Novo PAC. "Essas ações incentivam a inovação, a competitividade e a sustentabilidade, gerando emprego e renda", disse Alckmin. No total, China e Brasil assinaram 37 acordos.



Para além dos três documentos assinados com o Mdic, um dos principais atos fechados entre os dois países foi o "Plano de Cooperação" para o estabelecimento de sinergias entre a iniciativa chinesa Cinturão e Rota e o Novo Pac, o Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica e o Programa Rotas da Integração Sul-americana. O Brasil não aderiu formalmente ao Cinturão e Rota, conhecido como 'Nova Rota da Seda'. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia mostrado que uma adesão pura e simples não era esperada por integrantes do governo. Com isso, a opção foi por uma declaração que buscará "sinergias" entre os projetos.



No âmbito do MDIC, os outros dois documentos assinados foram um Plano de Ação para a Promoção do Investimento Industrial e Cooperação 2024-2025 e um Memorando de Entendimento para Promoção da Cooperação Econômica e Comercial sobre Micro, Pequenas e Médias Empresas, ratificado ainda pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do governo Lula.



No primeiro, que dá sequência a um memorando de entendimento firmado em 2023, os dois governos preveem que investimentos e cooperação nos setores industriais relevantes ocorram de forma orientada pelo governo e com base em práticas empresariais, observando as respectivas realidades e estratégias de desenvolvimento de cada país. A revisão da implantação do plano está prevista para o segundo semestre de 2025, e será definida em reunião conjunta, com foco na cooperação em áreas-chave e no progresso de projetos prioritários, informou a pasta.



Por fim, o memorando sobre Micro, Pequenas e Médias Empresas visa aprimorar o ambiente de negócios e fomentar seu crescimento e sua participação no comércio internacional, especialmente no fluxo comercial bilateral, "de uma forma mais sustentável, qualificada e diversificada", disse o ministério.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar confiante sobre a parceria que o País firmou com a China, após a assinatura de quase 40 atos com o presidente chinês Xi Jinping, e destacou que os países vão aprofundar a cooperação em investimentos. Ele reconheceu a China como o maior parceiro comercial do Brasil e exaltou o bom relacionamento entre os países, cuja amizade estratégia está baseada em interesses compartilhados. O chefe do Executivo destacou que o Brasil quer adensar a cadeia de valor no próprio território e ampliar e diversificar a pauta com o maior parceiro comercial.