Reparasul inicia nesta quarta-feira (20) em Novo Hamburgo

A partir desta quarta-feira (20), a Reparasul – Feira de Autopeças e Reparação Automotiva projeta receber 10 mil profissionais do setor, na Fenac, em Novo Hamburgo. Em sua 6ª edição, o evento busca ser espaço para expor as novidades do setor, promover networking e negócios entre fabricantes, distribuidores, varejista de autopeças, fornecedores de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, pesados e comerciais.



Reunindo mais de 70 expositores e 130 marcas, uma das empresas presentes neste ano será a CONFIANCE Parts, de Novo Hamburgo, que participa da Reparasul desde a primeira edição. "Estamos esperançosos que a feira será um sucesso, contribuindo muito para o setor que foi tão atingido neste ano", projeta Cleiton Bomerich, diretor da empresa, explicando que a participação da CONFIANCE no evento acontecerá com o objetivo de contribuir com a reestruturação do setor automotivo no Rio Grande do Sul após a enchente de maio.



Outro expositor que participará neste ano será a Usatest, especialista em circuito de teste e testadores automotivos de Mairiporã, em São Paulo. A empresa participará do evento pelo segundo ano e a expectativa é positiva. "A região é bem promissora para nosso negócio e projetamos um crescimento de, no mínimo, 30% no volume de negócios por conta da participação na feira", destaca Paulo Ricardo de Camargo, gerente comercial da Usatest.



A feira ocorre até sábado (23), sendo de quarta a sexta-feira das 15 às 22 horas e sábado das 9 às 18 horas. Evento tem acesso gratuito mediante credenciamento através do site (reparasul.com.br). Por se tratar se um evento profissional, é proibida a entrada de menores de 14 anos.

Oficina Modelo e Arena do Conhecimento proporcionam conhecimento

A Reparasul apresentará espaços de atualização profissional para os profissionais do setor de reparação automotiva e autopeças. A Arena do Conhecimento, por exemplo, debaterá diferentes áreas, como: diagnóstico eletrônico, Reforma Tributária no setor, caixas de câmbio automáticas, vendas e serviços, centrais eletrônicas, gestão, tensionadores de correia e seus periféricos, funilaria inteligente e pintura, veículos eletrificados, combustível, evolução profissional, inspeção veicular, entre outros.



Outra atração confirmada na feira será a Oficina Modelo, que apresentará uma oficina real, simulando situações encontradas no dia a dia dos reparadores. No local, idealizado pela Nordeste Tintas, os visitantes poderão acompanhar demonstrações de aplicação de produtos para reparo, acabamento e estética automotiva. Um dos destaques será o mestre Kazuhiko Kobayashi, profissional reconhecido no setor que fará demonstração de diversas técnicas.



O projeto tem apoio de empresas parceiras, que apresentarão soluções e demonstrações em diferentes segmentos.

Sindirepa RS promove Premiação Mulher Reparadora durante a feira

Desde o último ano, o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio Grande do Sul (SINDIREPA/RS) realiza a Premiação Mulher Reparadora junto à programação da Reparasul, com o objetivo de valorizar e reconhecer a mulher como ativamente envolvida dentro deste setor. "A mulher surge tanto como reparadora, quanto na parte comercial e administrativa. Por se tratar de um segmento em que as empresas familiares são predominantes, principalmente nas pequenas reparações, o papel da mulher é fundamental para o sucesso dessas empresas", destaca Paulo Fernando Paim, presidente da entidade.

Paim ainda destaca que nos últimos anos, cada vez mais, a mulher foi assumindo diferentes papeis na reparação automotiva. "Na parte de gestão e na área comercial de negociação, tanto na compra quanto no atendimento ao cliente. Isso tem sido um trabalho que trouxe um resultado maravilhoso na qualidade do atendimento", exemplifica.

O presidente ainda lembra que a atuação da mulher na própria parte técnica da reparação, consertando o veículo, vem crescendo ao longo dos anos. "A mulher tem conseguido bons resultados nesta área também e já existem vários cursos focados nesta profissional, justamente por ser uma área que está crescendo cada vez mais", complementa.



O prêmio contempla três categorias: mulher na autopeças; mulher na gestão; e mulher na mecânica. Neste ano, a premiação acontecerá no dia 22 de novembro, sexta-feira, a partir das 16 horas.