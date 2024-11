Plano de Negócios da Petrobras 2025-2029 prevê investimento de US$ 111 bilhões

A proposta do Plano de Negócios 2025-2029 da Petrobras, que ainda será apreciada pelo Conselho de Administração da empresa, prevê para o próximo ciclo de cinco anos da companhia investimentos totais de US$ 111 bilhões. Somente no segmento de Exploração & Produção é esperado um aporte de cerca de US$ 77 bilhões.

Ainda está previsto o investimento de aproximadamente de US$ 20 bilhões no segmento de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC). A petroleira também projeta uma produção total de 3,2 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia (boed) no período e dividendos ordinários com faixa que começa em US$ 45 bilhões e flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões.