Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com falas de dirigentes do BCE no radar

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira (18), com destaque para a queda acima de 1% em Milão, em dia no qual várias ações ficaram ex-dividendo - data a partir da qual os investidores deixam de ter direito aos próximos pagamentos de dividendos. No radar, ficaram declarações de dirigentes de bancos centrais, e nos próximos dias, investidores vão acompanhar números de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro e do Reino Unido para avaliar as chances de mais cortes de juros na Europa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,10%, a 502,60 pontos.

Dirigente do BCE, Gabriel Makhlouf ressaltou que as decisões monetárias europeias serão tomadas com cautela. Ele acrescentou que seria ir longe demais dizer que um corte na taxa de juros do BCE no mês que vem está "certo" e que as evidências precisariam ser "bastante contundentes" para considerar um corte de 50 pontos-base (pb) na reunião de 12 de dezembro. Já o dirigente Yannis Stournara está quase certo de cortar as taxas de juros em um quarto de ponto porcentual em dezembro. Hoje, ele afirmou que um corte de juros em dezembro está "mais ou menos" certo e ponderou que uma redução de 25 pontos-base seria apropriada.

A presidente do Conselho de Supervisão Bancária do BCE, Claudia Buch, afirmou hoje que as tendências protecionistas globais podem afetar a resiliência financeira da Europa ao interromper cadeias de suprimento essenciais. Já, segundo o dirigente do BCE Joachim Nagel, as propostas tarifárias de Trump podem prejudicar o comércio internacional e gerar menor crescimento econômico. Após o fechamento dos mercados, são esperados comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde.

Entre os setores, ações de energia tiveram desempenho positivo, observando a forte alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Em Londres, BP (+1,15%) e Royal Dutch Shell (+1,09%) subiram, ajudando o FTSE 100 a fechar em alta de 0,57%, a 8.109,32 pontos. Em Paris, Total teve ganho de 1,03%, enquanto o CAC 40 avançou 0,12%, a 7.278,23 pontos.

Entre os destaques, a Enel anunciou nesta segunda-feira um plano de investimentos de aproximadamente 43 bilhões de euros entre 2025 e 2027, montante cerca de 7 bilhões de euros superior que o indicado no plano estratégico anterior. Em Milão, as ações da empresa recuaram 1,31%, onde o FTSE MIB caiu 1,27%, a 33.758,43 pontos. A semana conta ainda com a espera do resultado trimestral da Nvidia - que tornou-se a principal referência global para a demanda por inteligência artificial (IA) -, na quarta-feira (20).

Em Frankfurt, o DAX caiu 0,18%, a 19.176,21 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve alta de 0,18%, a 11.656,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,23%, a 6.413,45 pontos.