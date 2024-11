Economistas sobem previsão da inflação e do dólar neste ano, e da Selic em 2025

Os economistas aumentaram a previsão da inflação para 2024 e também os próximos dois anos. O mercado também subiu o valor do dólar no mesmo período e ainda a Selic para 2025. De acordo com o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (18), os analistas preveem que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar o ano em 4,64%, um aumento de 0,02 ponto percentual em relação à última semana.

É a sétima semana consecutiva que o mercado eleva este índice, deixando-o acima do limite do teto da meta de 3% estabelecida pelo BC, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Os economistas também esperam uma inflação mais alta em 2025 (4,12%, contra 4,10% da semana anterior) e 2026 (3,7%, contra 3,65% do último levantamento).

Além do IPCA, o mercado aumentou a previsão da Selic no próximo ano de 11,5% para 12%. Já a perspectiva para 2024 permaneceu em 11,75%. A taxa de juros atual é de 11,25%, e o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central fará mais uma reunião em dezembro.

A expectativa dos analistas para o dólar também subiu de R$ 5,55 para R$ 5,60 neste ano. A previsão ainda aumentou nos três anos seguintes: 2025 (de R$ 5,48 para R$ 5,50), 2026 (de R$ 5,40 para R$ 5,47) e 2027 (de R$ 5,40 para R$ 5,45).

Já o PIB (Produto Interno Bruto) ficou estagnado em 3,1% pela segunda semana consecutiva. O mercado manteve inalterada também as previsões para 2025 (1,94%), 2026 e 2027 (ambos em 2%).