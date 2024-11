Portos RS e Secretaria de Turismo retomam discussões para cruzeiros marítimos em Rio Grande

A Portos RS, em conjunto com a Secretaria de Turismo do Estado, vão retomar as discussões para poder atrair os armadores e incentivar os cruzeiros marítimos a fazerem roteiros turísticos em Rio Grande. O assunto retorna para a pauta, após ter sido suspenso em decorrência da catástrofe climática que ocorreu no Estado em maio deste ano.



Nesta sexta-feira (15), o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, empresa pública responsável por organizar, gerenciar e fiscalizar todo o sistema hidroportuário do estado do Rio Grande do Sul, confirmou através de sua assessoria de comunicação social ao Jornal do Comércio, que estão previstos novos encontros. Klinger, informou que, nas próximas semanas, estará ausente do Estado, acompanhando a missão do governador Eduardo Leite, à Ásia. Posteriormente, os assuntos voltarão para agenda.



Em nota, o presidente da Portos RS escreveu: “Realmente a Portos RS em conjunto com a Secretaria de Turismo do Estado vinha fazendo esse movimento para viabilizar os cruzeiros, por conta da enchente esse movimento parou. Agora estamos retomando a discussão para poder atrair os armadores e incentivar os cruzeiros a fazerem roteiros turísticos em Rio Grande.”



