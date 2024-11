CEEE Equatorial coloca em operação Plano Verão

A CEEE Equatorial está investindo em melhorias na infraestrutura elétrica do litoral gaúcho para, conforme nota da empresa, garantir um fornecimento de energia seguro e confiável durante o veraneio. Estão sendo realizadas a reforma e lavagem das subestações do Litoral Norte contra a maresia, além de mais de 8,5 mil manejos de vegetação próxima à rede (podas) e troca de até 100 postes por mês.

A iniciativa contempla ainda ações de padronização do sistema, instalação de equipamentos automatizados para a rede e manutenções preventivas para atender à crescente demanda da região na época do verão. No Litoral Sul, uma das frentes de trabalho é a reforma de um transformador em Rio Grande, que vai garantir o abastecimento de energia durante as festas de final de ano na cidade. Para que o fornecimento de energia não fosse interrompido para os clientes, a equipe de técnicos da distribuidora instalou uma subestação móvel até que o trabalho definitivo seja concluído.

Em Sentinela do Sul também foram realizadas melhorias para garantir a modernização do sistema, com a instalação de um novo transformador em base de concreto. Em Tapes, na Lagoa dos Patos, foram trocados equipamentos que dão estabilidade e reduzem a perda de energia na subestação Vasconcelos.

róximo à cidade, em Camaquã, foi realizada a melhoria da linha de distribuição de alta tensão. Ambas têm grande impacto para a produção rural na região Centro-Sul. Obras como essas, de acordo com o superintendente da Regional Sul da CEEE Equatorial, Marcelo Pazoti, são importantes para reduzir a quantidade de desligamentos imprevistos das instalações. “Isso se traduz em uma energia mais estável e confiável para os clientes da região", reforça.

Lavagem do sistema

Quem vive em cidades litorâneas ou passa um bom tempo veraneando na praia sabe como a salinidade do mar – mais conhecida como maresia – afeta os equipamentos dentro e fora de casa. Depois que a água do mar evapora, é comum se formarem cristais de sal (salitre) que aceleram o processo de corrosão dos metais. A rede elétrica também fica exposta à maresia, e por isso a importância da lavagem dos equipamentos que estão próximos ao mar.

A manutenção já foi realizada em todas as subestações do Litoral Norte e redes de transmissão nas cidades de Capão da Canoa, Torres e em Arroio do Sal, Tramandaí, Palmares do Sul (Lagoa do Quintão) Osório e Pinhal. Estão programadas mais manutenções para garantir o funcionamento da infraestrutura elétrica de forma segura e confiável durante o verão.

“Esta ação é necessária devido ao acúmulo de salinidade que ocorre nas áreas litorâneas. Ela reduz o excesso da corrosão dos maquinários, aumentando assim a vida útil dos equipamentos”, destaca o superintendente da Regional Norte, Sérgio Valinho. Os técnicos da CEEE Equatorial usam água desmineralizada para a limpeza de equipamentos como os isoladores. Ele serve para proteger os cabos que conduzem a energia para evitar faíscas, choque elétrico ou desarme do sistema, garantindo a qualidade da energia fornecida para os clientes.

Também no Litoral Norte, outra frente de manutenção importante e que reforça o compromisso da CEEE Equatorial com a qualidade da energia fornecida é a reforma da subestação Pinhal concluída em agosto. O investimento foi de R$ 200 mil para modernizar a infraestrutura, garantindo um fornecimento de energia mais estável e confiável para 48 mil clientes de Balneário Pinhal, Cidreira e Palmares do Sul. Em paralelo a esse trabalho, as equipes de manutenção já realizaram mais de 8,5 mil manejos de vegetação, além da troca de trocas de postes de madeira por de concreto, renovação da fiação, das conexões e equipamentos dos alimentadores internos da subestação, sem que o fornecimento de energia fosse interrompido durante as atividades.