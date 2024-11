Bitcoin supera o marco histórico dos US$ 90 mil

O Bitcoin superou nesta quarta-feira (13) a barreira dos US$ 90 mil (cerca de R$ 513 mil) pela primeira vez em sua história, em um momento em que o setor se prepara para uma legislação mais flexível e políticas econômicas favoráveis sob a administração Trump. A maior criptomoeda por capitalização superou esse marco por volta das 11h40, chegando até mesmo acima dos US$ 91 mil.

Na segunda-feira (11), o Bitcoin cresceu até quase US$ 85 mil, após superar no domingo a barreira dos US$ 80 mil. As criptomoedas continuam disparando após a eleição do republicano Donald Trump para a Casa Branca, que prometeu desregular este setor, indo contra a política mais restritiva do atual presidente Joe Biden.

LEIA TAMBÉM: Compasso de espera por corte de gastos impede Ibovespa de seguir alta em NY

A euforia se estendeu por todo o cenário cripto com tokens menores, como o ether e dogecoin valorizando-se, embora recuassem na manhã de terça-feira (12) na Europa. Investidores de criptomoedas veem um chance maior para o fim da fiscalização da Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais nos EUA) sob o comando de Gary Gensler, que Trump disse que substituirá. Trump também revelou um novo negócio de criptomoedas, o World Liberty Financial, em setembro.

"O que estamos vendo não é apenas um marco de preço; é um sinal de que o mercado está se aquecendo para a ideia do bitcoin como um ativo mais estável, até mesmo politicamente favorecido", disse Justin D'Anethan, chefe de desenvolvimento de negócios na Ásia-Pacífico da criadora de mercado de ativos digitais Keyrock.