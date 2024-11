Empresa de São Paulo promove painel sobre mercado tecnológico

Com objetivo de estreitar os laços entre os empreendedores do ramo da tecnologia na região Sul do Brasil, a Norteus, empresa de São Paulo, promove o painel “Por trás de uma transação de M&A”, nesta terça-feira (12). O evento acontece às 18h30min, na rua Alcídes Gonzaga, 15, na Zona Norte de Porto Alegre.



Além das empresas diretamente conectadas com o propósito da Norteus, o evento também é direcionado a quem busca se reinventar por meio da tecnologia. Ao todo, são esperadas 25 empresas e mais de 45 pessoas para dialogar sobre as novas possibilidades no mercado tecnológico.

LEIA TAMBÉM: Indústria gaúcha fecha terceiro trimestre em alta

O painel contará com a presença do sócio da Norteus, Wagner Andrade, que já atuou no Itaú, Unibanco, Santander e BNP Paribas, além do fundador da Paysmart, Daniel Oliveira, e o ex-sócio e CFO (Chief Financial Officer) da Accera, Thiago Grechi. O evento também contará com o novo sócio da empresa, Eduardo Afonso, que atuou como gerente da Endeavor no Rio Grande do Sul, onde ajudou a impulsionar o empreendedorismo local e fortalecer o ecossistema de inovação no Estado.

De acordo com Andrade, o movimento de operações de fusão e aquisição (M&As, na sigla em inglês) consiste em diferentes pontos, com base na sintonia do comprador e do vendedor. “São tantas variáveis, se não estamos preparados, eventualmente, o negócio dará errado. Quando isso acontece, há uma sequência de fatores ruins. Desde a frustração até a perda de talentos. Buscamos trazer no evento o segredo de uma transação de sucesso”, detalha.

O painel desta terça-feira também possibilitará esclarecer estes pontos, a partir da troca de informações com empreendedores que tiveram movimentos de sucesso recentemente. “Será um painel de empreendedores com agências do sistema para criar mobilizações regionais. Se compararmos com São Paulo, via de regra, ainda é um espaço desassistido”, explica o sócio Eduardo Afonso.



Atualmente, a Nortus trabalha com 15 projetos, dos quais cinco são da região Sul do país, variando desde o setor alimentício, passando pela tecnologia e empresas ditas como tradicionais. “O Rio Grande do Sul tem uma relevância muito importante na parte tecnológica de empresas de empreendedores e pessoas. A concentração é muito grande em Porto Alegre e municípios da região, pelo menos, é nossa visão”, argumenta a cofundadora da empresa, Juliana Chan.



O evento em Porto Alegre faz parte de uma série de ações para expandir a presença da Norteus no Brasil e fortalecer as relações com o ecossistema de startups e inovação do Estado.



Fundada em maio de 2023, a Norteus é a primeira boutique especializada em transações financeiras para empresas e nova economia. Dessa forma, a empresa auxilia startups a se tornarem mais atraentes aos investidores, acelerando processos de fusões e aquisições para empreendedores que desejam repassar seus negócios adiante e em busca de parcerias. A empresa também reforça o pelo trabalho em uma das áreas mais promissoras da atualidade: o ecossistema de startups.