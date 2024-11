Festuris cresce 9% e fecha R$ 480 milhões em negócios

A 36ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) acabou domingo (10), mas já deixou um gostinho de quero mais no trade turístico. Tanto é que 40% dos expositores já confirmaram seu retorno para a edição de 2025 - de 6 a 9 de novembro. Além disso, a feira teve crescimento de 9% em relação a 2023, fechou R$ 480 milhões em negócios e movimentou na economia regional R$ 72 milhões.

A participação de público, igualmente superou as expectativas. Por conta das tragédias climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio, a organização do evento esperava que até 12 mil pessoas passassem pelos pavilhões do Serra Park. No entanto, ultrapassou 15 mil participantes. “Conseguimos entregar um Festuris grandioso e qualificado exatamente como merece o nosso Estado e a nossa cidade”, celebrou Marta Rossi, CEO do FesturisEm 2024, foram montados 400 estandes, que abrigaram expositores de 2.500 marcas privadas e públicas. Todos os estados brasileiros estiveram representados na feira de negócios.Desejo antigo da organização - concretizado justamente em um ano marcado pela enchente -, o. Na área, profissionais dos quatro cantos do País ligados ao turismo puderam conhecer atrações de 24 das 28 regiões do Estado.O número de destinos internacionais também cresceu, batendo a marca de 53 nesta edição - em 2023 foram 40. Países de toda a, como Argentina, Uruguai, Peru, Cuba, Curaçao e- marcaram presença.Davieram países como Portugal, Espanha e França. E, de outros continentes, África do Sul, Coreia do Sul, Nepal, Tailândia, Israel, Maldivas, Tibet, Turquia, entre outros. Dubai marcou presença pela primeira vez.