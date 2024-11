ISA Energia Brasil energiza projeto gaúcho de transmissão de R$ 681 milhões

A ISA Energia Brasil anunciou a entrega do projeto gaúcho de transmissão de energia Minuano, com uma antecipação de cinco meses em relação ao prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Conforme nota da empresa, o novo empreendimento vai agregar confiabilidade ao escoamento de grandes blocos de energia na região Sul do País, além de ser fundamental para aumentar a qualidade no atendimento à Região Serrana do Rio Grande do Sul.

O projeto engloba 115 quilômetros de linhas de transmissão, dos quais 38 quilômetros são em circuito duplo, com passagem pelos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira e Veranópolis. Contempla, ainda, uma nova subestação com 2,7 mil MVA de potência, em Caxias do Sul. A empresa afirma que é uma das maiores no Rio Grande do Sul, com 195 mil metros quadrados de área instalada, sendo 77 mil metros quadrados de área energizada. O investimento no total do empreendimento foi de R$ 681 milhões.

"Com o projeto Minuano damos mais um passo rumo ao fortalecimento da rede elétrica da região, por meio de um fornecimento mais seguro e confiável, impulsionando o desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida de milhares de gaúchos", afirma o diretor-executivo de projetos da ISA Energia Brasil, Dayron Urrego.

Arrematado no Leilão de Transmissão nº 02/19 da Aneel, o Projeto Minuano obteve do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) o Termo de Liberação Provisória (TLP), que marca o início do recebimento de 61% da Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 50,2 milhões (ciclo 2024/2025). Para a liberação de 100% da RAP, a companhia está trabalhando na conclusão da etapa 2, que engloba ativos como as linhas de transmissão de 230 kV Caxias Norte – Vinhedos e Caxias Norte – Monte Claro e o seccionamento da linha de transmissão de 525 kV Campos Novos – Caxias Norte – Caxias.



Números do complexo



Leilão: Leilão de Transmissão nº 02/19, realizado pela Aneel

Investimento: R$ 681 milhões (Capex Aneel)

Total de linhas de transmissão: 115 quilômetros, dos quais 38 km são em circuito duplo

Total de subestações: uma com 2,7 mil MVA de potência

Total de empregos locais gerados durante a obra: 1,3 mil

Receita Anual Permitida (RAP): R$ 50,2 milhões (ciclo 2024/2025)

Fonte: ISA Energia Brasil