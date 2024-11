Grupo Setup reforça presença no RS com investimento de R$ 60 milhões

Operando nos setores de energia, vigilância humana e eletrônica, facilities, manutenção de elevadores e rastreamento veicular, o Grupo Setup planeja reforçar a sua presença no Rio Grande do Sul com um investimento de R$ 60 milhões até 2026.

O valor inclui a ampliação da infraestrutura já existente e a expansão do portfólio de serviços. Hoje, o grupo catarinense conta com 16 bases operacionais em solo gaúcho, 2,5 mil colaboradores e uma frota de mais de mil veículos que atendem 78 cidades nos setores de energia e facilities. Para os próximos dois anos, o objetivo é ampliar a oferta.

Entre os investimentos do Grupo Setup está a renovação da frota de veículos que foi atingida pelas inundações de maio – à época, a empresa, cuja principal base operacional está em Eldorado do Sul, perdeu 114 veículos e teve cerca de 600 colaboradores diretamente afetados pelas enchentes.

Para repor a frota, em mais uma sinalização de apoio à reconstrução do Estado, o Grupo aportou aproximadamente R$ 6 milhões em novos veículos, adquirindo durante a Expointer 75 pick-ups e carros leves.

Outro investimento relevante destacado pela empresa foi a reposição dos equipamentos de segurança que também foram perdidos na enchente. O Grupo Setup investiu mais de R$ 10 milhões nesses itens e outros R$ 4 milhões em treinamentos e capacitações para suas equipes. De acordo com o dirigente, a segurança, aliás, é a principal preocupação da empresa em todas as suas frentes de atuação.