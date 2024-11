Bolsas da Ásia fecham mistas, após estímulos e inflação na China virem aquém do esperado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliavam novos estímulos fiscais e dados de inflação da China, que ficaram aquém das expectativas.



Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,45% em Hong Kong, a 20.426,93 pontos, pressionado por ações do setor imobiliário, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,15% em Seul, a 2.531,66 pontos, e o Taiex registrou queda marginal de 0,10% em Taiwan, a 23.529,64 pontos.



Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto subiu 0,51%, a 3.470,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,86%, a 2.133,57 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de fabricantes de semicondutores como SMIC (+4,7%) e Hygon Information Technology (+1,5%).



No fim da semana passada, a China anunciou planos para ajudar governos locais endividados, decepcionando os mercados, que esperavam medidas de estímulo mais agressivas, principalmente após a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA.



Os últimos números da inflação chinesa, por sua vez, vieram mais fracos do que se previa. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) chinês ficou em 0,3% em outubro, ante previsão de alta de 0,4%.



Em Tóquio, o japonês Nikkei teve ligeiro ganho de 0,08% hoje, a 39.533,32 pontos. Após o encerramento dos negócios, o Parlamento do Japão votou pela manutenção de Shigeru Ishiba como primeiro-ministro do país.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,35% em Sydney, a 8.266,20 pontos, sob o peso de ações de grandes mineradoras, incluindo Fortescue (-7,3%) e BHP (-4,1%).