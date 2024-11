Com expectativa de 10 mil visitantes, BFSHOW acontece na próxima semana

A 3ª edição da BFSHOW, feira calçadista realizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e organizada pela NürnbergMesse Brasil, acontece entre os dias 11 e 13 de novembro com mais de 330 marcas de calçados confirmadas. Considerada a principal feira do setor no País, a BFSHOW ocorre no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP. A expectativa é de que passem pelos pavilhões do evento mais de 10 mil compradores nacionais e internacionais.



O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, projeta um cenário positivo para o evento. "Até agosto o crescimento do consumo aparente de calçados está em 9%. É um ambiente positivo, de aquecimento do varejo, que certamente irá refletir no desempenho na feira", projeta o presidente, em nota.

Para o ano, segundo o executivo, a estimativa é de que, estimulada pelo mercado doméstico, a indústria calçadista cresça mais de 3%, alcançando mais de 890 milhões de pares produzidos. "Teremos uma coletiva de imprensa no segundo dia do evento, 12, na qual detalharemos dados inéditos do mercado doméstico e exportações, reforçando as projeções positivas da atividade para 2024 e 2025", adianta Ferreira.



No escopo dos 10 mil visitantes esperados estão compradores convidados em projetos conjuntos realizados pela BFSHOW, Abicalçados e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Estão confirmados, neste contexto, 478 compradores nacionais de 290 redes de lojas e 160 importadores de 100 empresas. "No total, temos compradores de 61 países na feira, o que torna a BFSHOW umas das mostras mais internacionalizadas das Américas", considera o CEO da NürnbergMesse Brasil, João Paulo Picolo.



Além de negócios, a BFSHOW se destaca pela sustentabilidade, tanto dos seus expositores quanto na própria organização do evento. A 3ª edição da feira prevê reciclar 30% do total de resíduos gerados na mostra.



Na feira, os visitantes poderão conhecer a Arena de Sustentabilidade, que estará na entrada do evento. Além de promover, neste espaço, as práticas de sustentabilidade da mostra e a certificação Origem Sustentável, o local será palco da exposição BFSHOW Calçados Sustentáveis. Nele, serão exibidos modelos de calçados de expositores que utilizam materiais sustentáveis e prezam pelo menor impacto ambiental da atividade.



A localização do evento é outro atrativo importante, já que a feira finca raízes em São Paulo/SP, agora no recém reformado Distrito Anhembi, ambiente de fácil acesso para visitantes da capital, do interior paulista, de outros estados brasileiros e também de fora do País.