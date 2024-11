Executivos de finanças são homenageados em evento do IBEF-RS

Os melhores profissionais de finanças do ano no Rio Grande do Sul foram homenageados nesta sexta-feira (8), em Porto Alegre. A 38ª edição do Prêmio Equilibrista e Destaques, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS), exaltou líderes que conduziram as empresas em que atuam por um 2024 repleto de turbulências e desafios com eficiência e sucesso.

Os agraciados foram o CFO da SLC Máquinas, Rafael Dalla Coletta, com o troféu Equilibrista; e os executivos Antonio Marcos Rocha Praxedes, CFO do Grupo Argenta; Diana Werner, presidente da Isla Sementes, e Daniel Martins dos Santos, CFO e diretor de Relações com Investidores da Lojas Renner. Nesta edição, a entidade homenageada foi a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que teve reconhecida sua atuação no salvamento de vidas, na manutenção da ordem e da segurança durante as enchentes. A homenagem foi recebida pelo comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli.

Anfitrião do evento, realizado em almoço na Casa Vetro, o presidente do IBEF-RS, Odivan Cargnin ressaltou a tradição da entidade em valorizar e reconhecer os profissionais de destaque no setor.

“São figuras que, a despeito de todas as adversidades pelas quais o Rio Grande do Sul passou e vem passando neste ano, conseguiram identificar as ações necessárias e orientar suas equipes, influenciando e investindo com coragem e sabedoria. Profissionais que contribuíram, com suas habilidades, para o desenvolvimento de empresas e da sociedade”.

Expressões comuns nas manifestações dos homenageados, a valorização das famílias, a atenção e o engajamento dos times que lideram, a transparência, a integridade e a ética surgiram como fatores determinantes para o sucesso de projetos e ações.

“No mundo corporativo, por mais que otimizar recursos e entregar resultados esteja no centro de toda estratégia de negócio, gerar valor a ele pode ser, além de uma métrica, um objetivo e uma paixão. Uma direção de trabalho. E isso tudo depende das pessoas”, pontuou Rafael Dalla Coletta.



OS HOMENAGEADOS

Prêmio Equilibrista:

Rafael Dalla Coleta, CFO da SLC Máquinas

Executivo financeiro destaque:

Antonio Marcos Rocha Praxedes, CFO do Grupo Argenta

Executiva financeira destaque:

Diana Werner, presidente da Isla Sementes

Executivo financeiro destaque:

Daniel Martins dos Santos, CFO e diretor de Relações com Investidores da Lojas Renner

Entidade destaque:

Brigada Militar