Black Friday requer atenção e planejamento do consumidor

A Black Friday, a última sexta-feira do mês de novembro, quando lojistas realizam promoções para atrair compradores, é uma oportunidade para aproveitar os descontos, mas pode se tornar um período de armadilhas financeiras e dívidas desnecessárias. Para evitar o endividamento, o contador e professor universitário do Centro Universitário Cesuca, Filipe Martins, dá dicas de como controlar os gastos e fazer escolhas conscientes ao consumir, especialmente em épocas de grandes promoções.

"Esse limite é essencial para evitar que compras impulsivas ou imprevistos financeiros levem ao endividamento," destaca. Além de definir um orçamento, o contador sugere que os consumidores façam uma lista do que realmente precisam, a fim de evitar compras impulsivas e focar no essencial. "Liste e acompanhe os preços dos produtos de interesse com antecedência para saber se o desconto oferecido é realmente vantajoso. Há sites e aplicativos de comparação que ajudam a identificar a média de valor dos produtos", comenta.Durante as promoções,muitas vezes feitas para despertar o impulso de compra. Dividir os itens entre necessidades e desejos ajuda a priorizar o que realmente vai trazer um benefício no dia a dia, enquanto evita o acúmulo de compras desnecessárias.Outra orientação é adotar métodos de pagamento que limitem o gasto, como o pagamento à vista ou por débito, que dão uma visão mais clara do orçamento disponível. Controlar as compras a prazo, principalmente com cartão de crédito, é fundamental para não comprometer o orçamento dos próximos meses, segundo ele. Parcelamentos longos, especialmente com juros, podem transformar uma compra econômica em um compromisso que impacta o orçamento por anos.Após o período de compras, o especialista sugere que os consumidores revisem os gastos e avaliem se alguma despesa foi além do planejado. Para aqueles que acumulam dívidas, ele recomenda priorizar pagamentos de maior impacto, como as dívidas que incidem juros, e, se necessário, negociar prazos e condições com os credores. "Se a dívida ficou maior do que o esperado, é essencial reorganizar o orçamento, dando prioridade ao essencial e evitando novas compras supérfluas até a quitação dos compromissos," aconselha.