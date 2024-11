Com ameaça de ministros de deixarem o governo, reunião de Lula com equipe é suspensa

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para tratar do pacote de corte de gastos iniciou por volta das 10h desta quinta-feira (7) e, até o momento, não foi divulgado. O dia foi tumultuado em Brasília, com a expectativa sobre as medidas para conter os gastos públicos e quais áreas do governo serão mais afetadas pelo contingenciamento. No início da tarde, a reunião chegou a ser suspensa, mas logo foi retomada por volta das 15h30min.

Às 18h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede da pasta, em Brasília, sem falar com a imprensa. Indagado por jornalistas sobre a possibilidade de o pacote de corte de gastos ser divulgado ainda nesta quinta-feira, respondeu: "nós estamos indo para uma reunião agora."

Além de Haddad, participam do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - os quais, junto de Haddad, formam a Junta de Execução Orçamentária (JEO). Os ministros da Educação, Camilo Santana, e do Trabalho, Luiz Marinho, também participam do encontro.

O governo articula um pacote com corte de gastos, mas ministros já se posicionaram contra medidas drásticas, ente eles o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que ameaçou deixar o governo caso os cortes atinjam direitos previdenciários.