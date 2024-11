Mutirão na Arena do Grêmio para auxílio a Empreendedores Formais e Informais

“Mutirão de Auxílio para Empreendedores Formais e Informais”, com foco especial à população desabrigada ou em situação de vulnerabilidade será realizado nos dias 23 e 24 de novembro pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) e os parceiros do projeto Avança Mulher Empreendedora.

De acordo com a assessoria da JucisRS, a expectativa é de que 10 mil pessoas no evento. Mais de 20 Instituições participantes estarão presentes, entre elas, Receita Federal, Registro de Cartório Civil, Banrisul, Defensoria Pública do RS, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Superintendência do Trabalho e Emprego no RS, FGTAs e Procon.

A ação será realizada no estacionamento coberto da Arena do Grêmio e contará com ônibus gratuito que circulará entre a Região Metropolitana ao local do evento.



Programa visa capacitação de empreendedoras



O Avança Mulher Empreendedora é uma parceria de entidades públicas e privadas com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino no RS, em especial de negócios liderados por mulheres em situação de vulnerabilidade social e as de municípios atingidos pelos eventos climáticos. O programa visa capacitação de Mulheres por meio de palestras e cursos de qualificação para o desenvolvimento de pequenos negócios e incentivo ao empreendedorismo.

Serviço

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul é vincula à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec RS).

O quê: Mutirão Avança Mulher Empreendedora

Quando: Sábado (23) e Domingo (24) das 10h às 17h.

Onde: Estacionamento Coberto – Arena do Grêmio