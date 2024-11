Fapergs apresenta projetos de rede inovadora de tecnologia e de Clusters

Como parte das comemorações dos 60 anos, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) realizou o seminário de acompanhamento de Redes Inovadoras de Tecnologias Estratégicas (Rites) e Clusters onde foram apresentados os 23 trabalhos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos na área de inovação. A solenidade realizada nesta quarta-feira (6) no auditório da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa) contou com as presenças da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, do diretor-presidente da Fapergs, Odir Antônio Dellagostin, e de pesquisadores da Universidade Federal (Ufrgs), Ufcspa, Federal de Santa Maria (UFSM), Federal de Pelotas (UfPel), Unipampa e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Segundo Simone Stülp, o Estado tem tido um olhar especial porque a proposta é mostrar os resultados dessas aplicações de recursos financeiros que são feitos no âmbito da inovação, ciência e tecnologia. "Queremos ser ousados no desenho de políticas públicas de futuro para o Rio Grande do Sul", destaca. A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia disse que o Estado está em um momento muito bom na área de inovação porque existem universidades de excelência, ambientes de inovação e um setor público que compreende e financia projetos de futuro para o Estado.

De acordo com o diretor-presidente da Fapergs, é importante avaliar o impacto da ciência na sociedade. "Rites e Clusters reúne uma boa parte da elite da pesquisa no Rio Grande do Sul", comenta. Em março de 2022, a Fapergs, que é vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, apresentou a lista dos 14 projetos vencedores no edital Redes Inovadoras de Tecnologias Estratégicas do Rio Grande do Sul (Rites), que segundo Dellagostin, é o maior programa em volume de financiamento da história da Fundação, com investimento de R$ 30 milhões do Avançar RS do governo estadual. "O programa financia cada Rede em até R$ 3 milhões, por um período inicial de quatro anos em projetos capazes de solucionar desafios regionais estratégicos", destaca.

Com relação aos Clusters, são nove projetos e o investimento é de R$ 24 milhões para fomentar os ecossistemas de inovação do Rio Grande do Sul. Dellagostin destaca os benefícios que resultarão deste edital para a sociedade gaúcha. "O aporte de recursos para nove clusters tecnológicos preenche uma lacuna existente no apoio à inovação com base no conhecimento", comenta. O diretor-presidente disse que haverá uma aceleração no desenvolvimento dos clusters, com a participação ativa de pesquisadores da área acadêmica, juntamente com empresas e com a sociedade", acrescenta. Segundo Dellagostin, os benefícios para a sociedade serão traduzidos na forma de produtos e processos inovadores que proporcionarão desenvolvimento econômico e social para o Rio Grande do Sul.

O edital dos Clusters foi lançado em março de 2022 e a proposta é induzir a criação de novos produtos e serviços em áreas prioritárias. Além disso, a a ideia é que ocorra a transferência de tecnologia e o crescimento do setor produtivo de forma sustentável. O público-alvo são clusters sediados em Instituições Científicas e Tecnológicas, com participação de empresas e entidades do setor público nos oito ecossistemas regionais de inovação do Inova RS