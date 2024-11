Interpump Brasil adquire controle da Hidrover

De Caxias do Sul

A Interpump Hydraulics Brasil, com matriz em Caxias do Sul, assumiu o controle da Hidrover Equipamentos Hidráulicos, de Flores da Cunha, especializada na fabricação de cilindros hidráulicos e que atende, principalmente, os mercados da construção civil e agrícola. A empresa continuará a ser administrada pelos atuais sócios, que a assumiram em 2017. Fundada em 1974 e com 140 colaboradores, a indústria fornece cilindros para os principais segmentos industriais e automotivos. A estimativa é que a Hidrover feche o ano com volume de negócios de R$ 140 milhões.



A Interpump também anunciou investimento de R$ 10 milhões em novos equipamentos e infraestrutura até 2025 nas plantas de Caxias do Sul e Indaiatuba (SP). A fabricante de tomadas de força e bombas hidráulicas projeta crescimento de 12% em comparação a 2023 e mais 13,4% no próximo ano. "É significativo anunciarmos esses novos passos com o objetivo de expansão no mercado e, ao mesmo tempo, de agregar inovações aos processos produtivos e continuar sendo referência em precisão e qualidade. São mudanças que nos credenciam a ocupar uma fatia ainda maior do mercado no próximo período", destacou o CEO da Interpump, Lorenzo Atzeni.



Os aportes programados visam especialmente a modernização dos equipamentos, dentro do conceito de indústria 4.0. Do total projetado, R$ 1,5 milhão será destinado à compra de duas células robotizadas para operação em tornos CNC, que trabalharão de forma autônoma e em até três turnos. A expectativa é que os equipamentos de origem italiana cheguem à fábrica no primeiro semestre de 2025.



Em torno de R$ 2,5 milhões serão aplicados na compra de uma nova bancada de testes dos produtos, que é uma forma de assegurar a qualidade e permitir maior velocidade nas testagens, além de ser usada para experimentação de novos produtos. Outra aquisição foi a de um centro de usinagem vertical para a divisão de tomadas de força e outro, horizontal, exclusivamente para bombas de engrenagem para trabalho de alta precisão.



Na sede em Caxias, a empresa destinou R$ 1 milhão à reforma estrutural do setor administrativo e de fachada do prédio. Também estão sendo investidos valores na nova estrutura da unidade em São Paulo, que mudou de sede, ampliando a área de armazenagem para 1,2 mil metros quadrados, capacidade que trará maior velocidade de atendimento aos clientes. O local, a ser inaugurado em novembro, atende especialmente o mercado das divisões de água e redutores.



A Interpump está com 15 vagas em aberto para contratação, sendo a maior parte para operadores e preparadores de máquinas e o restante para postos de logística e setor comercial. Atualmente são 200 funcionários na empresa, que tem filiais em Indaiatuba, Goiânia, Contagem (MG) e Recife.



A fabricante é parte de uma multinacional italiana presente em 40 países. No Brasil, são sete marcas distribuídas em cinco divisões de negócios, sendo a mais significativa a de Força, que representa em torno de 65% do faturamento. A empresa produz também comandos e válvulas hidráulicas, redutores de transmissão de potência e bombas de água de alta e ultra alta pressão.