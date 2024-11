Dnit libera pistas duplicadas em São Lourenço do Sul

As pistas duplicadas e os acostamentos embaixo do viaduto de acesso a São Lourenço do Sul, na altura do km 465, da BR-116, foram liberados nesta terça-feira (5), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). As melhorias integram o lote 7 das obras de duplicação da rodovia, entre Guaíba e Pelotas.

As atividades construtivas nas alças do viaduto, no entanto, seguem em andamento. Sendo assim, os acssos diretos a São Lourenço do Sul e ao distrito de Boqueirão permanecem bloqueados. Os usuários que trafegam pela rodovia devem continuar utilizando os retornos no km 463 e no km 469.

Conforme nota do Dnit, visando a segurança e o conforto dos motoristas, o segmento está todo sinalizado com cones, placas indicativas e outros dispositivos que alertam para as mudanças no trânsito.

O projeto de duplicação dos 211,2 quilômetros da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, beneficia diretamente 12 municípios da região Sul do Estado e vai além da implantação de uma nova pista. Considerando toda a obra, que já está 77% (163 km) concluída, os usuários da rodovia contam também com melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viadutos, passarelas e pontes.

O lote 7 abrange melhorias em um trecho de 21,6 quilômetros de extensão, dos quais 21,3 quilômetros já estão concluídos e em operação. O contrato prevê o investimento de R$ 77 milhões.