Sun Business / Branding celebra Top de Marketing ADVB para Agências e Consultoria

Jornal do Comércio – Qual a importância de vencer o Prêmio Top de Marketing da ADVB? A Sun Business / Branding, empresa do Grupo G5 que inclui nomes como a agência Competence, ganhou o, da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil – seção Rio Grande do Sul () na categoria Agências e Consultoria em 2024. Foi a 41ª edição da premiação. Nesta entrevista, o CEO do Grupo G5, o estrategista e publicitário João Satt – que também– comenta o trabalho de consultoria estratégica de negócios e destaca pontos importantes para o resultado.

João Satt – A Sun Business / Branding é pioneira no Brasil em consultoria estratégica de negócios e branding: uma nova categoria que une estratégia de alta performance em negócios e posicionamento de marcas. O significado desse prêmio é muito grande para todos nós, seja pela dimensão e reputação da ADVB-RS, quanto por estarmos sendo reconhecidos pela metodologia Sun b|b – 3 Cs, que foi desenvolvida pelo nosso time de profissionais. Cada um dos "Cs" representa um pilar: Consciência (discovery); Coerência (formulação da estratégia); e, Consistência (alinhamento estratégico). Ao longo do tempo fomos aperfeiçoando e atualizando a metodologia, aplicando em diferentes níveis: setores, indústrias, redes de varejo, instituições e serviços.

JC – O prêmio reconhece esse trabalho no mercado...

Satt – A metodologia Sun b|b – 3 Cs, funciona como uma espécie de GPS, apresentando, claramente, a melhor alternativa para a travessia de uma marca (negócio) da: posição atual (ponto A) para posição de sucesso (ponto B). O corpo de jurados do Top de Marekting, é formado por profissionais altamente qualificados, muitos deles mestres e doutores, com capacidade e autoridade para interpretar o que é de fato extraordinário.

JC – Quais são os fatores, na sua avaliação, que levaram a empresa a obter destaque em agência e consultoria?

Satt – Pertinência e sucesso, sintetizam bem o que perseguimos diariamente. O primeiro passo é entender o óbvio: negócio e marca são duas faces da mesma moeda. Perseguimos "encaixes harmoniosos" entre aquilo que é importante para as pessoas, e a capacidade de entrega das marcas. O propósito da Sun direciona o comportamento dos nossos profissionais, a partir dos valores: 1. Busca incansável por conhecimento; 2. Inquietude; 3. Humildade; e, 4. Vivência e intimidade com cada mercado que atuamos. Nosso lema: "Não estamos aqui apenas para fazer o certo, e sim o Sucesso." Temos no radar, permanentemente, a seguinte questão: "O que precisa Acontecer, para que Aconteça o que o negócio/marca precisa que Aconteça, para atingir o Sucesso".

JC – Pode ser considerado um diferencial da Sun Business / Branding?

Satt – A real capacidade de transformação de A B. Entregamos o sucesso. Nossas contribuições estratégicas e conceituais são mais profundas, vão além de aumentar a familiaridade e visibilidade das marcas, construímos marcas destino. Entre as centenas de exemplos, podemos elencar algumas regionais: Panvel, Arroz Prato Fino, Grupo Iesa, convém destacar lançamentos imobiliários icônicos realizados recentemente para a Melnick (Nilo Square) e CFL (Alameda Jardins e Country Tower).

JC – É possível fazer um balanço de 2024 dos negócios da Sun Business / Branding neste ano?

Satt – Foi memorável em todos os aspectos. Enfrentamos desafios com uma grande equipe, tendo reforços nas áreas de estratégia, pesquisa e tecnologia. Passamos a desenvolver projetos inovadores com ênfase em alavancas digitais comerciais. Onde a lógica é suportada através das motivações dentro do stakeholders mapping. Por outro lado, aumentamos nossa posição em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e São Paulo.