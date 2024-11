Hotéis catarinenses registram queda de ocupação com o retorno das operações no Aeroporto Salgado Filho

diminuição na taxa de ocupação de leitos por causa da redução no fluxo de gaúchos que estavam indo para lá com o objetivo de fazer conexão aérea a partir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Esta diminuição passou a ser notada com o retorno das atividades de voos e decolagem para destinos nacionais a partir do A Rede hoteleira de Santa Catarina, em particular, de Florianópolis, registra agorade leitos por causa da redução noque estavam indo para lá com o objetivo de fazer conexão aérea a partir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Esta diminuição passou a ser notada com o retorno das atividades de voos e decolagem para destinos nacionais a partir do Aeroporto Internacional Salgado filho , inoperante por quase seis meses, pela maior catástrofe climática no Rio Grande do Sul, ocorrida em maio deste ano.

O Aeroporto Salgado Filho reabriu no dia 21 de outubro para voos nacionais e conforme a Fraport, a previsão é de que na segunda quinzena de dezembro o aeroporto, em Porto Alegre, passe a operar voos internacionais. Porém, neste tempo em que ficou sem funcionar, serviu para aquecer segmento hoteleiro catarinense. Muitos gaúchos tiveram de recorrer a uma logística de conexão via aérea e uma delas foi via Aeroporto Internacional Hercílio Luz para atingir outros destinos. Isto beneficiou Santa Catarina.

Agora, com o retorno do Salgado Filho para voos nacionais, os hotéis de Santa Catarina voltaram a registrar uma retração na taxa de ocupação de leitos. De acordo com o agente de atendimento do Hotel Intercity Florianópolis, Felipe Muzzo, o estabelecimento hoteleiro teve, sim, uma oscilação a partir de maio deste ano. “Naquele período, o Hotel Intercity teve uma taxa de ocupação ao redor de 35%, isto em comparação com igual período do ano passado”, citou. Ele acrescenta que agora, a taxa de ocupação está em 25%, porém, preenchida com pessoas vindas de outros destinos.



“O Hotel Intercity Florianópolis tem como perfil receber hóspedes corporativos e o tempo de permanência foi de um a dois dias”, disse. Segundo ele, o hotel está localizado a 14km de distância do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e, justamente, em função desta proximidade, os negócios aqueceram, atendendo as necessidades dos hóspedes que buscavam acesso rápido ao terminal aéreo para conexão com os demais destinos.



Outro exemplo, é o do Hotel São Sebastião, localizado na Praia do Campeche, distante aproximadamente 7 km do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. De acordo com um funcionário do hotel, a taxa de ocupação, a partir de maio deste ano, aumentou com a presença de muitos hóspedes gaúchos, porém, ele não soube quantificar o número. “As reservas eram para uma ou duas noites, muito em função do trânsito aéreo”. O funcionário também constatou que agora a presença de gaúchos diminuiu muito.

De acordo com Sandro Baji, gerente do Hotel Boutique Quinta das Videiras a partir de maio o estabelecimento recebeu um número considerável de hóspedes procedentes do Rio Grande do Sul. "Eu visualizei que as pessoas vinham para o hotel para uma estadia de um a dois dias tanto na ida para outros destinos, inclusive para o exterior, quanto na vinda", explicou o gerente. Ele salientou que para os negócios representou um incremento considerável. Segundo ele, as hospedagem no hotel foram de até quatro dias.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina (Abih-SC) informa que os dados quantitativos de ocupação hoteleira somente estarão consolidados a partir da próxima sexta-feira e que até lá prefere não relatar nada. Já o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis (Shrbs) destacou que deixou de dar informações referentes ao setor hoteleiro associado.