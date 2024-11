Embaixada dos EUA em Brasília esclarece que não terá nove andares subterrâneos

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília esclareceu, nesta terça-feira (5), que o novo edifício não contará com nove andares subterrâneos conforme recentes publicações na imprensa. O novo prédio terá apenas um.

“A modernização da Embaixada inclui a construção de um novo prédio no mesmo local, com apenas um pavimento abaixo do nível da rua, respeitando as características da paisagem original de Brasília. A nova instalação vai aumentar a capacidade de entrevistas de vistos em 40% e gerar um quarto da energia necessária para suas operações”, afirma a Embaixada em sua conta no Instagram.

Desde o anúncio do projeto, em 2015, o governo norte-americano tem trabalhado em estreita colaboração com o Distrito Federal e o Ministério das Relações Exteriores para obter as aprovações e licenças necessárias para o projeto.

A estimativa do impacto econômico com o novo projeto é de US$ 315 milhões. Além disso, 2,4 mil trabalhadores serão empregados, sendo 800 diariamente durante o pico da obra.



O novo espaço contará, ainda, com 347 vagas de estacionamento, 1139 m² de espaço comunitário, 580 m² de sala de conferências e espaço de colaboração e 560 m² de saguão e espaço de representação.