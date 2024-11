Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após PMI chinês sinalizar recuperação

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após indícios de que o setor de serviços chinês está se recuperando após medidas de estímulo de Pequim.Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 2,32%, a 3.386,99 pontos, atingindo o maior patamar em quase um mês, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 3,20%, a 2.047,77 pontos, com ganhos liderados por ações financeiras e de software.Pesquisa da S&P Global/Caixin mostrou que o PMI de serviços chinês aumentou para 52 em outubro, bem acima da previsão e indicando que o segmento está se expandindo em ritmo mais forte. Desde setembro, a China vem implementando uma agressiva série de medidas, na tentativa de impulsionar a segunda maior economia do mundo. No fim desta semana, espera-se que legisladores chineses endossem planos de incentivo fiscal.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 1,11% em Tóquio, a 38.474,90 pontos, na volta de um feriado, enquanto o Hang Seng avançou 2,14% em Hong Kong, a 21.006,97 pontos, e o Taiex subiu 0,62% em Taiwan, a 23.106,79 pontos.Na contramão, o sul-coreano Kospi caiu 0,47% em Seul, a 2.576,88 pontos, pressionado por ações ligadas a baterias.Investidores na região asiática também aguardam a eleição presidencial dos EUA de hoje, que promete ser acirrada, e decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que será conhecida na quinta-feira (07).Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, após o banco central local mais uma vez deixar seu juro básico inalterado. O S&P/ASX 200 caiu 0,40% em Sydney, a 8.131,80 pontos, sob o peso de ações de grandes bancos.