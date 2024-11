Roberto Prisco Paraiso Ramos é indicado para a presidência da Braskem

A Braskem informou na manhã desta segunda-feira (4) que Roberto Bischoff deixará o cargo de diretor presidente no dia 30 de novembro de 2024, tendo a Novonor, na qualidade de acionista controladora, indicado Roberto Prisco Paraiso Ramos para assumir o cargo.



Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a nomeação de Roberto Prisco Paraiso Ramos será formalmente submetida à aprovação do conselho de administração.

O novo presidente é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização em Gestão de Negócios pela Harvard Business School e mestrando em Finanças pela Universidade de Leicester.



O executivo foi vice-presidente da Braskem de 2002 a 2010, liderando projetos estratégicos como a implantação do Projeto Etileno XXI no México, e por cinco anos liderou como diretor presidente a Ocyan, no mercado de óleo e gás, onde na sua última passagem concluiu o processo de desinvestimento da Novonor no negócio.