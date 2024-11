Presidente eleito do Sinplast-RS fortalecerá combate contra distorções da Zona Franca de Manaus

Depois de ter ocupado a presidência do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), entre 2009-2012, o industrial Alfredo Schmitt vai novamente exercer o cargo, agora entre 2024-2027. O dirigente, que toma posse desse novo mandato no dia 13 de novembro, adianta que uma de suas metas será intensificar as ações para atenuar os impactos que os incentivos dados na Zona Franca de Manaus provocam na cadeia do plástico em outras regiões do País, inclusive para os gaúchos.

Schmitt comenta que a zona franca funciona como uma espécie de outra nação, pois não está submetida às mesmas regras que outros locais. Um dos problemas apontados pelo dirigente é o crédito presumido de impostos que aquela região conta. Na solenidade do dia 13, também serão empossados como 1º vice-presidente do Sinplast-RS Luiz Felipe Willig e como 2º vice-presidente Edilson Luiz Deitos. Na vice-presidência de Administração assume Gerson Haas e na vice-presidência de Finanças Eugênio Cramer, além de diretores e conselheiros.

Assim como a questão da zona franca, Schmitt diz que pretende buscar pessoal mais jovem para participar do sindicato e trabalhar na melhora da imagem do plástico. Ele defende que um instrumento para mudar os reflexos e os conceitos sobre o plástico é um trabalho educativo. “Artefato de plástico não tem perna, não tem asa e não tem nadadeira, se ele está em um lugar inadequado, alguém colocou lá”, argumenta o dirigente. Schmitt enfatiza que campanhas educacionais bem-feitas, produzem efeitos positivos.

Outra ferramenta que o presidente eleito do Sinplast-RS aposta para desmistificar o estigma ao redor do plástico é o livro “O Paradoxo dos Plásticos – Fatos para um Futuro Melhor”, de autoria do cientista norte-americano Chris DeArmitt. O dirigente frisa que a obra tem um fundamento científico sobre o plástico, algo essencial, segundo ele, já que muitas informações propagadas sobre o produto na sociedade são inverídicas.

Nesta terça-feira (5), das 15h15 às 16h45, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre receberá o evento “Bate-papo Plásticos e Soluções para a Sustentabilidade” e o lançamento da primeira edição impressa no Brasil desse livro. Com inscrições gratuitas, o bate-papo reunirá Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást e do Tampinha Legal; Manoel Lisboa, consultor do Sinplast-RS pela Valorização do Plástico; e Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem, sob mediação da jornalista Melina Gonçalves, publisher da Conceitual Press. A proposta é promover a discussão sobre o material plástico e apresentar soluções sustentáveis relacionadas ao seu uso, com enfoque especial para professores e educadores.