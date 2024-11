Mediana das projeções para a inflação do 4º trimestre sobe de 1,21% para 1,28% no Focus do BC

As medianas das expectativas do mercado financeiro para a inflação de curto prazo do relatório Focus do Banco Central indicam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve subir 1,28% no quarto trimestre. No relatório anterior, as estimativas sugeriam uma inflação marginalmente menor o período, de 1,21%.A mediana do relatório para a inflação de outubro subiu pela sexta semana seguida, de 0,51% para 0,53%. Um mês antes, era de 0,35%.Já a mediana para novembro ficou estável pela quarta semana seguida, em 0,20%.A estimativa intermediária para o IPCA de dezembro avançou pela terceira semana seguida, de 0,50% para 0,55%. Um mês antes, ela era de 0,47%.