TGI Fridays pede recuperação judicial nos Estados Unidos

A rede de restaurantes TGI Fridays entrou com pedido de recuperação judicial neste sábado (2) na Justiça norte-americana, alegando que busca maneiras de "garantir a viabilidade de longo prazo" da empresa, após fechar muitas de suas filiais este ano.

No Brasil, a marca tem unidades que estão no portfólio do South Rock, mesmo grupo que detinha Starbucks e Subway, mas que também ingressou com recuperação judicial (das empresas criadas para cada marca) e perdeu as operações. Starbucks e Subway estão agora com a Zamp, mesma da Burger King.



A empresa sediada em Dallas, no Texas, entrou com o pedido de proteção contra falência, o chamado "Chapter 11", em um tribunal federal do Estado. O presidente executivo da TGI Fridays, Rohit Manocha, disse em comunicado que os "desafios financeiros" da empresa resultam principalmente da pandemia de covid-19 e da "estrutura de capital".



Os restaurantes de rede têm enfrentado dificuldades nos últimos anos, pois os consumidores optam por pedir comida em casa ou ir a redes de fast food, como Chipotle e Shake Shack.

Em setembro, um juiz de falências dos Estados Unidos aprovou um plano de reorganização da rede de restaurantes de frutos do mar Red Lobster, após anos de perdas crescentes e diminuição de clientes.



Fundada em 1965, a TGI Fridays atingiu o pico da popularidade em 2008, com 601 restaurantes nos EUA e um negócio de US$ 2 bilhões, de acordo com Kevin Schimpf, diretor de pesquisa da consultoria do setor de alimentação Technomic.



As vendas nos EUA somaram US$ 728 milhões em 2023, queda de 15% em relação ao ano anterior, de acordo com a Technomic. Agora, a rede conta com 163 restaurantes nos EUA. Eram 269 no ano passado.



A TGI Fridays Inc. disse que tem e opera apenas 39 restaurantes nos EUA, uma fração dos 461 restaurantes da marca TGI Fridays ao redor do mundo. Uma entidade separada, a TGI Fridays Franchisor, detém a propriedade intelectual e franqueou a marca para 56 proprietários independentes em 41 países. Eles permanecem abertos.